La provincia de Alberta en Canadá retira ‘1984’ y ‘El cuento de la criada’ de las escuelas

Las versiones gráficas de libros como ‘1984’, de George Orwell, o ‘El cuento de la criada’, de Margaret Atwood, fueron retiradas de las escuelas públicas de la provincia canadiense de Alberta en cumplimiento de una nueva normativa que obliga a ocultar obras de literatura que contienen representaciones explícitas de actividades sexuales. Al menos 240 títulos fueron retirados de las bibliotecas de las escuelas públicas de Alberta, según datos del Centro de Libertad de Expresión (CLE) de la Universidad Metropolitana de Toronto.
Génesis 19:30-38
no con referencias exactas,
pero leyera en un articulo que hay multiples referencias
Tampoco estoy de acuerdo, no hay que prohibir, con no aconsejarlos a los alumnos no "preparados" ya sería suficiente.
Porque al menos para los de 14 o menos es que estas novelas tampoco van dirigidas a ellos, seamos realistas... Aparte de casos contados, no tienen la madurez para entender el trasfondo (y a veces ni la acción principal) de estas historias. Ya los de 15-16 van justitos, pero a estos sí que ya los podrán leer a partir de verano en la biblioteca del instituto, no?
Incluso empezaron un movimiento secesionista dentro del cual algunos (minoritarios) pedían la adhesión de Alberta a EEUU.