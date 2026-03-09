edición general
La provincia de Alberta en Canadá retira ‘1984’ y ‘El cuento de la criada’ de las escuelas

Las versiones gráficas de libros como ‘1984’, de George Orwell, o ‘El cuento de la criada’, de Margaret Atwood, fueron retiradas de las escuelas públicas de la provincia canadiense de Alberta en cumplimiento de una nueva normativa que obliga a ocultar obras de literatura que contienen representaciones explícitas de actividades sexuales. Al menos 240 títulos fueron retirados de las bibliotecas de las escuelas públicas de Alberta, según datos del Centro de Libertad de Expresión (CLE) de la Universidad Metropolitana de Toronto.

skaworld
" obras de literatura que contienen representaciones explícitas de actividades sexuales"

Génesis 19:30-38


Génesis 19:30-38
3
ombresaco
#6 Si no hay dibujicos, eso no es explícito
3
marcotolo
#6 era lo que venia a decir,
no con referencias exactas,
pero leyera en un articulo que hay multiples referencias
1
Leclercia_adecarboxylata
Ya era hora de que retirase 1984, que estamos en 2026.
1
Abdo_Collo
#1 Exacto y además se quedó un año muy modosito comparado con lo que disfrutamos hoy y lo que se viene!
0
ombresaco
#1 es que no hay seguridad de en qué año estamos :-)
0
Alt126
Por lo que dice la noticia "sexo no explícito" para los de 15-16 años, menores de eso nada.
Tampoco estoy de acuerdo, no hay que prohibir, con no aconsejarlos a los alumnos no "preparados" ya sería suficiente.
Porque al menos para los de 14 o menos es que estas novelas tampoco van dirigidas a ellos, seamos realistas... Aparte de casos contados, no tienen la madurez para entender el trasfondo (y a veces ni la acción principal) de estas historias. Ya los de 15-16 van justitos, pero a estos sí que ya los podrán leer a partir de verano en la biblioteca del instituto, no?
2
elTieso
Y se vanagloriaban los canadienses de no ser como sus primos del sur, ya veo.
0
cajadecartonmojada
#5 Alberta es conocida en Canadá como los "Maple MAGA".
Incluso empezaron un movimiento secesionista dentro del cual algunos (minoritarios) pedían la adhesión de Alberta a EEUU.
1
BiRDo
Que lo aprendan de los perros y gatos.
0
siempreesverano
En el PP ya se han leído esa que publicaron en el 84. Tarde.
0

