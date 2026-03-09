La provincia de Alberta en Canadá retira ‘1984’ y ‘El cuento de la criada’ de las escuelas

Las versiones gráficas de libros como ‘1984’, de George Orwell, o ‘El cuento de la criada’, de Margaret Atwood, fueron retiradas de las escuelas públicas de la provincia canadiense de Alberta en cumplimiento de una nueva normativa que obliga a ocultar obras de literatura que contienen representaciones explícitas de actividades sexuales. Al menos 240 títulos fueron retirados de las bibliotecas de las escuelas públicas de Alberta, según datos del Centro de Libertad de Expresión (CLE) de la Universidad Metropolitana de Toronto.