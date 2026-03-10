Protesta insólita en Japón, la diáspora iraní aplaude bombardeos contra el régimen teocrático: “¡Trump, Netanyahu arigato!”  

Iraníes residentes en Japón se congregaron en el distrito de Minato, Tokio, para realizar una manifestación poco común: aplaudir públicamente los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ven como una oportunidad para debilitar al régimen teocrático. En medio de las celebraciones por la caída de Jamenei, Asir Harvizi, expresó un mensaje contundente: “Los edificios pueden reconstruirse. Pero para expulsar al régimen islámico y a los terroristas de Irán, solo el poder de Estados Unidos e Israel puede lograrlo”.