Protesta insólita en Japón, la diáspora iraní aplaude bombardeos contra el régimen teocrático: “¡Trump, Netanyahu arigato!”  

Iraníes residentes en Japón se congregaron en el distrito de Minato, Tokio, para realizar una manifestación poco común: aplaudir públicamente los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ven como una oportunidad para debilitar al régimen teocrático. En medio de las celebraciones por la caída de Jamenei, Asir Harvizi, expresó un mensaje contundente: “Los edificios pueden reconstruirse. Pero para expulsar al régimen islámico y a los terroristas de Irán, solo el poder de Estados Unidos e Israel puede lograrlo”.
| etiquetas: tokio , iraníes , irán , estados unidos , trump
Parece que a alguien se le olvida que dentro de los edificios hay personas.
O quizás solo sea que no le impotan esas personas.
Creo que lo único que les mueve es el odio acumulado que no les deja ver las consecuencias reales para la gente de a pie de que sus deseos se hagan realidad .
Lo pensaba cuando los de Venezuela aplaudían y lo pienso ahora.
Por cierto,hace tiempo que no oigo decir nada al exilio venezolano...
Eso sí ellos en su vill a unos 5000km de Caracas. Por tv y desde el extranjero "ayudando" al país
¿Con patriotas así quién necesita enemigos?
Lo que no me cabe en la cabeza es que la peña aquí le quiera explicar Cuba a los cubanos, Venezuela a los venezolanos y ahora Irán a los iranies.
Fuentes:… » ver todo el comentario
Se puede estar en contra de ambas cosas sin caer en contradicciones.