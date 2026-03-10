edición general
Protesta insólita en Japón, la diáspora iraní aplaude bombardeos contra el régimen teocrático: “¡Trump, Netanyahu arigato!”  

Iraníes residentes en Japón se congregaron en el distrito de Minato, Tokio, para realizar una manifestación poco común: aplaudir públicamente los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ven como una oportunidad para debilitar al régimen teocrático. En medio de las celebraciones por la caída de Jamenei, Asir Harvizi, expresó un mensaje contundente: “Los edificios pueden reconstruirse. Pero para expulsar al régimen islámico y a los terroristas de Irán, solo el poder de Estados Unidos e Israel puede lograrlo”.

etiquetas: tokio , iraníes , irán , estados unidos , trump
fofito #1 fofito
"Los edificios pueden reconstruirse. Pero para expulsar al régimen islámico y a los terroristas de Irán, solo el poder de Estados Unidos e Israel puede lograrlo”

Parece que a alguien se le olvida que dentro de los edificios hay personas.

O quizás solo sea que no le impotan esas personas.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#1 Algunos se pajean con la posibilidad de reinar sobre los escombros, y hay mucho malnacido al que le parece la mejor opción.
fofito #9 fofito
#6 Me temo que muchos de esos que defienden este tipo de intervenciones en realidad no tienen ninguna intención de volver a su país,y menos aún a un país destruido.
Creo que lo único que les mueve es el odio acumulado que no les deja ver las consecuencias reales para la gente de a pie de que sus deseos se hagan realidad .
Lo pensaba cuando los de Venezuela aplaudían y lo pienso ahora.

Por cierto,hace tiempo que no oigo decir nada al exilio venezolano...
#2 soberao *
¿Les pagan el bocadillo al menos o es todo altruista? Por lo menos que pidan un euro por las fotos, porque los van a sacar en todo el mundo y sin cobrar un duro.
Kasterot #10 Kasterot *
#2 #3 ni más ni menos que los venezolanos que salieron cono orangutanes a aplaudir que bombardeaban Caracas.
Eso sí ellos en su vill a unos 5000km de Caracas. Por tv y desde el extranjero "ayudando" al país
silvano.jorge #4 silvano.jorge
Lo que no puede reconstruirse son las personas.
#15 Albarkas
Los muertos mientras sean otros les da igual
azathothruna #7 azathothruna
Como los venezolanos Trumpistas
rubianes #8 rubianes
Aplaudir un acto que mata a tantas personas me parece cuando menos, inmoral. Uno puede expresar optimismo por un lado, pero un profundo pesar por el otro ¿Hace falta matar a civiles y hacer sufrir a la gente de forma salvaje por intereses petroleros del tío Sam? No nos engañemos, a Sam le importa una mierda Irán, los iraníes y todo lo demás, no es personal, son solo negocios
verdor #12 verdor
Se supone que hay menos de 5000 iranies viviendo en Japon
Spirito #3 Spirito *
Patriotas de banderita los hay en todos lados pero, vamos, éstos aplauden que de un plumazo y sin motivo alguno EEUU se carge a unas 180 niñas en un colegio de su país.

¿Con patriotas así quién necesita enemigos?
#5 carraxe
Noticia de mentira y foto de IA. Probablemente hasta el medio sea de mentira. El sionismo llega muy lejos.
eltxoa #14 eltxoa
No me creo nada. Es todo IA.
kumo #16 kumo
#13 No creo que sea lo mismo (que represaliar una protesta con cientos o miles de muertos). Y dudo que nadie se alegre de la caída de esa bomba en la escuela.
kumo #11 kumo *
No sé qué es lo insólito. Sólo conozco a un iraní y puedo asegurar que cada vez que le cae un bombazo "a los barbudos" lo celebra. Mucha gente se ha tenido que exiliar y salir huyendo de los ayatolah, dejado su país y a veces a sus familias detrás.

Lo que no me cabe en la cabeza es que la peña aquí le quiera explicar Cuba a los cubanos, Venezuela a los venezolanos y ahora Irán a los iranies.


#13 moratos
#11 Lo que hicieron los ayatolás en las manifestaciones es prácticamente lo mismo que hacen ahora Israel y USA. Matar gente. Si se alegran de qué bombardeen escuelas son igual de mierdas que los que celebraron que se disparase a los manifestantes.

Se puede estar en contra de ambas cosas sin caer en contradicciones.
