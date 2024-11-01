edición general
20 meneos
26 clics
Proponen crear un nuevo partido de izquierdas que abogue por la unidad de la izquierda

Proponen crear un nuevo partido de izquierdas que abogue por la unidad de la izquierda

La izquierda española intenta zanjar su mayor problema —el exceso de partidos de izquierdas— creando un nuevo partido de izquierdas que defienda la unidad de la izquierda. “Los anteriores partidos que han intentado unificar a la izquierda han fracasado y por tanto, de cara a las elecciones generales del año que viene, es hora de crear un nuevo partido que unifique el voto de todos los otros partidos que intentan unificar el voto”, ha dicho el líder de izquierdas de este nuevo partido.

| etiquetas: política , izquierdas. rufián
17 3 1 K 111 ocio
11 comentarios
17 3 1 K 111 ocio
Javi_Pina #4 Javi_Pina
EMT nos ha colado una noticia real y las noticias reales se parecen ya a EMT :wall:
3 K 48
#6 laruladelnorte
#4 Me la ha colado hasta el fondo...
1 K 30
g3_g3 #3 g3_g3
Lo suyo sería crear una confederación de federaciones de coaliciones de izquierda.
2 K 42
#2 concentrado
Estaría bien, sería un partido con un sólo punto en su programa. Sólo superado por el PP de Madrid que ganó las elecciones con una hoja en blanco como programa :troll:
1 K 40
rendri #1 rendri
Se llamará "Ahora sí que podemos sumar".
Esto es como cuando vas haciendo un documento que al primero le pones vbueno al segundo este sí, y a los demás bububueno.
2 K 35
magnifiqus #9 magnifiqus *
Basta de intentos de unión, Iquierda Unida es un oxímoron. Lo que los partidos de izquierda tienen que hacer es aniquilarse hasta que solo quede uno, y entonces seguimos a ese.

Como si fuera un Mundial, con eliminatorias y retransmitido al mundo entero, pero en vez de saltar al campo se meten en la Cúpula del Trueno, dos entran uno sale. Así hasta que tengamos a un solo vencedor.
1 K 20
reithor #10 reithor
Cuando hablan de partido se refiere a una nueva partición, no a un grupo político nuevo.
1 K 20
#5 VFR
Liderado por Sánchez xD
0 K 11
#8 tpm1
Voxtezo lo van a llamar.
0 K 10
Arcangeldemadera #7 Arcangeldemadera *
Principales valores del partido:

Feminismo.

Inmigración.

Islam.

Palestina.

Ayuso.

Transexualidsd y otros 27 géneros.

Los españoles ya no necesitan nada más y esa debe ser la constitución de ese partido. Contad con mi voto!!

Pd: ah, y separar el país en trozos para crear paraísos fiscales, pero de izquierdas hombre ya.
0 K 6
Thornton #11 Thornton
#7 Deberías decirle al médico que te cambie la medicación. Parece que la que tomas te está afectando seriamente. :troll:
0 K 20

menéame