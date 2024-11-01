Proponen crear un nuevo partido de izquierdas que abogue por la unidad de la izquierda

La izquierda española intenta zanjar su mayor problema —el exceso de partidos de izquierdas— creando un nuevo partido de izquierdas que defienda la unidad de la izquierda. “Los anteriores partidos que han intentado unificar a la izquierda han fracasado y por tanto, de cara a las elecciones generales del año que viene, es hora de crear un nuevo partido que unifique el voto de todos los otros partidos que intentan unificar el voto”, ha dicho el líder de izquierdas de este nuevo partido.