Proponen crear un nuevo partido de izquierdas que abogue por la unidad de la izquierda

La izquierda española intenta zanjar su mayor problema —el exceso de partidos de izquierdas— creando un nuevo partido de izquierdas que defienda la unidad de la izquierda. “Los anteriores partidos que han intentado unificar a la izquierda han fracasado y por tanto, de cara a las elecciones generales del año que viene, es hora de crear un nuevo partido que unifique el voto de todos los otros partidos que intentan unificar el voto”, ha dicho el líder de izquierdas de este nuevo partido.
Esto es como cuando vas haciendo un documento que al primero le pones vbueno al segundo este sí, y a los demás bububueno.
Como si fuera un Mundial, con eliminatorias y retransmitido al mundo entero, pero en vez de saltar al campo se meten en la Cúpula del Trueno, dos entran uno sale. Así hasta que tengamos a un solo vencedor.
Feminismo.
Inmigración.
Islam.
Palestina.
Ayuso.
Transexualidsd y otros 27 géneros.
Los españoles ya no necesitan nada más y esa debe ser la constitución de ese partido. Contad con mi voto!!
Pd: ah, y separar el país en trozos para crear paraísos fiscales, pero de izquierdas hombre ya.