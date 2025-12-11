edición general
9 meneos
7 clics
Prohibido usar la Inteligencia Artificial para hacer sentencias

Prohibido usar la Inteligencia Artificial para hacer sentencias

El magistrado Vicente Magro sostiene en Confilegal que la inteligencia artificial no debe emplearse para dictar sentencias, pues aunque puede agilizar la obtención de información, no puede sustituir la función jurisdiccional ni la motivación humana en las decisiones judiciales. Argumenta que delegar funciones decisorias en algoritmos socava principios jurídicos fundamentales y aboga por limitar el uso de la IA a apoyo informativo y no a resolución directa de conflictos.

| etiquetas: confilegal , inteligenciaartificial , justicia , derecho
9 0 0 K 91 tecnología
20 comentarios
9 0 0 K 91 tecnología
bigmat #3 bigmat
Para el que no lo sepa hay AI especializada en leyes como por ejemplo www.harvey.ai/.
Quizás sea de lo más efectivo para agilizar la justicia española que está más que atascada.
2 K 34
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro
#3 No hace falta ni ir a una especializada, hasta ChatGPT admite, por ejemplo, que lo del Fiscal General fue un despropósito

{0x27a1}El fallo del Tribunal Supremo no se basa en pruebas directas de que García Ortiz fuera quien envió material confidencial, sino en una cadena de indicios interpretada como concluyente por la mayoría del tribunal.
{0x27a1} ️ Juridicamente es posible condenar con indicios cuando estos son sólidos y no hay alternativas razonables que expliquen la…   » ver todo el comentario
0 K 7
#11 omega7767
#8 ChatGPT es comunista :-D
0 K 11
Lamantua #6 Lamantua *
Temen ir al paro. Están caga2.
2 K 31
Eibi6 #1 Eibi6
Seguramente como mínimo se ganaría en cohesión y coherencia de los textos judiciales, que muchas veces son un galimatías ilegible
1 K 21
#2 Quaid
#1 además, es un ataque directo a la improductividad pública.
0 K 20
salteado3 #15 salteado3
#2 Imagina que desaparece la necesidad de jueces y que la justicia es objetivamente justa...

Se supone que los jueces solo hacen cumplir las leyes, no son parte... ¿O sí?

La de políticos y amigos que iban a acabar en la cárcel que de otra forma por errores judiciales, alargamiento de juicios, etc se han ido de rositas.

Para el resto de la gente peor no nos puede ir.
0 K 12
MisturaFina #7 MisturaFina
A la mierda el jodido magistrado!
Fuera de la justicia mafiosos!
El algoritmo se puede corregir, la mafia no.
1 K 20
Deviance #19 Deviance
Yo con que se utilizase la inteligencia humana, el sentido común, la imparcialidad, y la objetividad, ya me conformaba,
Lo sé, soy un soñador....... :-(
0 K 16
#10 Albarkas
Si los jueces usan la IA para hacer sentencias ¿Para qué los necesitamos?
Para meter los datos sobra con un administrativo. Nos ahorramos una pastita.
Mejor que cada uno haga su trabajo.
0 K 16
#12 omega7767
#10 ¿y entonces como iba el PP a controlar los jueces y sentencias? ¿es que hay que pensar en todo?
2 K 30
#13 Albarkas
#12 Con el sesgo carca que tiene la IA, no hace falta ese control.
0 K 16
#16 NoMeVeas *
#13 Efectivamente, ese sesgo es problemático si se le entrena con datos sesgado. Sobre el papel, parece buena idea, pero claro, todo tiene sus pros y sus contras, aunque paradojicamente los contras vienen influenciados por los propios humanos, que son los que generan los sesgos y las bifurcaciones no deseables en el algoritmo para responder lo que uno quiere.
Y sino mirad a Grok cuando se trata de comerle la polla a Elon Musk, pero eso es un comportamiento programado a conciencia.
0 K 7
salteado3 #18 salteado3 *
#12 Bingo. La IA no se deja afinar. Hay una película española sobre eso... Justo alguien lo intenta y lo acaban pillando porque en informática hay registros. En el mundo real hay chanchullos y enchufes más difíciles de seguir.
0 K 12
#20 mcfgdbbn3
¿Redactar una sentencia con un sistema de AI no podría contar como filtración al exterior si dicha AI no está instalada en local?
0 K 12
Connect #4 Connect
El otro día me presentaban un sistema de IA para corregir exámenes en colegios e incluso universidades.
En algunos casos como matemáticas, pues sencillo. Metes el mogollón de exámenes en una especie de escanner y en un rato los corrige (ahora el profe tiene que corregirlos durante horas, a veces en su casa los fines de semana). Pero también es capaz de analizar exámenes de literatura o filosofía. ¿Lo hará bien o mal? No se sabe, pero siempre se tiene derecho a revisión y el profesorado lo va a…   » ver todo el comentario
0 K 10
salteado3 #17 salteado3 *
#4 Y excepto para los jueces, que no serán necesarios y tampoco serán una pieza clave para hacer y deshacer en política.

¿Político objetivamente corrupto? Al trullo. A la IA nadie la ha nombrado a dedo ni le ha pagado unas vacaciones o un puesto de notario al hijo tonto.
0 K 12
#9 grisgoblin
No estoy en los círculos de "magistrados" y como he enviado la noticia no emito opinión, pero pongo una relacionada

confilegal.com/20251212-marchena-quien-responde-por-una-auditoria-erro

En un desarrollo complementario, el magistrado Manuel Marchena advierte en otra pieza del mismo medio que, incluso en auditorías apoyadas en IA, la responsabilidad última de cualquier error recae en profesionales humanos y no puede eludirse alegando “confianza en el algoritmo”. Este enfoque refuerza la idea de que la IA debe limitarse a funciones auxiliares y no a decisiones con impacto jurídico o profesional pleno.
0 K 8
#14 NoMeVeas *
#9 ah, pero los jueces pagan sus errores? La de cosas que hay que leer, hasta donde llevo vivo, las malas sentencias se compensan con una indemnización que pagamos todos.
El primero en sobrar es el inútil y corrupto del Marchena
0 K 7
#5 NoMeVeas *
Pues lo esperable. Esta gentuza tienen un chiringuito bien montado. Es que es para reírse con estos junta letras ( nunca mejor dicho) :
"sustituir la función jurisdiccional ni la motivación humana"
¿Que coño significa eso? ¿Me tiene que bendecir un enchufado premium para saber que significa esa cosa?
0 K 7

menéame