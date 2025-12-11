Prohibido usar la Inteligencia Artificial para hacer sentencias

El magistrado Vicente Magro sostiene en Confilegal que la inteligencia artificial no debe emplearse para dictar sentencias, pues aunque puede agilizar la obtención de información, no puede sustituir la función jurisdiccional ni la motivación humana en las decisiones judiciales. Argumenta que delegar funciones decisorias en algoritmos socava principios jurídicos fundamentales y aboga por limitar el uso de la IA a apoyo informativo y no a resolución directa de conflictos.