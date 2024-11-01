·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7048
clics
Mapa del radón en España, un factor de riesgo para el cáncer de pulmón: estas son las zonas con mayores emanaciones del subsuelo
5735
clics
¿Cómo cortar un sándwich en tres trozos iguales?
9367
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
7968
clics
Llego la censura "buena" a MNM
6386
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
más votadas
636
Mazón eliminó controles activados por la izquierda para prevenir fraude en la adjudicación de VPO como las de Alicante
462
El PP de Madrid presionó a una edil para tapar una acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles: “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”
513
Ángela Millán: "¿A santo de qué el Ayuntamiento da una paguita de 17.000€ a Vito Quiles?"
230
La carta de la exedil de Móstoles a Ayuso en la que denunciaba acoso sexual y laboral: “Comuniqué la grave situación que he padecido y el partido no me amparó”
296
¿Y si las redes son los nuevos parques llenos de jeringuillas donde juegan nuestros adolescentes?
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
43
clics
Prohibición de redes para menores de 16 años: mala enfermedad, peor remedio
El Gobierno decide apostar medidas de gran resonancia mediática que pueden acabar con la privacidad de toda la ciudadanía, y excluir a parte de la juventud de la sociedad.
|
etiquetas
:
redes sociales
,
españa
,
prohibición
,
tecnolords
11
2
2
K
99
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
2
K
99
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
j3j3j3j3
articulo pagado por las redes sociales , simplemente leyendo ", y excluir a parte de la juventud de la sociedad. " ya me dice de que pie cojea , ni hace falta leer el articulo que sera un cumulo de exabruptos
1
K
17
#5
Abajo
Es más sencillo que los menores no tengan acceso a smartphones. Como si fuera el alcohol o el tabaco, que no los puedan comprar, ni usar. Y que la policía si ve a un menor con un smartphone pueda multar a los padres.
1
K
14
#2
alhambre
De una manera o de otra van a insistir hasta colarnos algún tipo de pajaporte. Normalmente usan a los niños como maniobra de despiste, póngase pederastia o salud mental. En otros casos usan el t3rrorism0 (creo que con el chat control usaban esta carta también). Se supone que somos capaces de identificar estas tácticas manipuladoras, ¿no?
Un poco de doctrina del shock también hay, ahora que el tecnofascismo del otro lado del charco ha puesto a los europeos (de a pie) nerviosos.
El nombre de…
» ver todo el comentario
1
K
11
#4
Nómada_sedentario
Yo disculpadme, pero no tengo claro cual es el problema.
Me gustaría que alguien me facilitase un argumento que valide la idea de que las redes sociales no deben tener limitaciones para menores. Lo digo en serio, sin acritud.
0
K
10
#3
otro_nick_mas_nuevo
Si la izquierda en España está por poner ésto, pues no se... me tendré que abstener en las elecciones.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Un poco de doctrina del shock también hay, ahora que el tecnofascismo del otro lado del charco ha puesto a los europeos (de a pie) nerviosos.
El nombre de… » ver todo el comentario
Me gustaría que alguien me facilitase un argumento que valide la idea de que las redes sociales no deben tener limitaciones para menores. Lo digo en serio, sin acritud.