Prohibición de redes para menores de 16 años: mala enfermedad, peor remedio

El Gobierno decide apostar medidas de gran resonancia mediática que pueden acabar con la privacidad de toda la ciudadanía, y excluir a parte de la juventud de la sociedad.

#1 j3j3j3j3
articulo pagado por las redes sociales , simplemente leyendo ", y excluir a parte de la juventud de la sociedad. " ya me dice de que pie cojea , ni hace falta leer el articulo que sera un cumulo de exabruptos
#5 Abajo
Es más sencillo que los menores no tengan acceso a smartphones. Como si fuera el alcohol o el tabaco, que no los puedan comprar, ni usar. Y que la policía si ve a un menor con un smartphone pueda multar a los padres.
#2 alhambre
De una manera o de otra van a insistir hasta colarnos algún tipo de pajaporte. Normalmente usan a los niños como maniobra de despiste, póngase pederastia o salud mental. En otros casos usan el t3rrorism0 (creo que con el chat control usaban esta carta también). Se supone que somos capaces de identificar estas tácticas manipuladoras, ¿no?

Un poco de doctrina del shock también hay, ahora que el tecnofascismo del otro lado del charco ha puesto a los europeos (de a pie) nerviosos.

#4 Nómada_sedentario
Yo disculpadme, pero no tengo claro cual es el problema.
Me gustaría que alguien me facilitase un argumento que valide la idea de que las redes sociales no deben tener limitaciones para menores. Lo digo en serio, sin acritud.
#3 otro_nick_mas_nuevo
Si la izquierda en España está por poner ésto, pues no se... me tendré que abstener en las elecciones.
