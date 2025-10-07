edición general
La prohibición de libros en las escuelas públicas de Estados Unidos se normaliza: casi 7.000 títulos fueron vetados en el último año

La lista de los libros censurados por distritos escolares estadounidenses este último año incluye La naranja mecánica de Anthony Burgess, El cuento de la criada de Margaret Atwood, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo de Murakami, Sin aliento de Jennifer Niven, Vendido de Patricia McCormick, Anoche en el Telegraph Club de Malinda Lo, Una corte de niebla y furia de Sarah J. Maas, Crank de Ellen Hopkins, Para siempre... de Judy Blume, Las ventajas de ser invisible de Stephen Chbosky, Wicked de Gregory Maguire,(...)

Cuñado #1 Cuñado
El cuento de la criada de Margaret Atwood

Curiosa autorreferencia.
Andreham #3 Andreham
Pero lo importante es que los padres puedan mandar a sus hijos a terapias de reconversión porque si no, va contra la libertad de expresión.
