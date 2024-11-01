edición general
Stephen King lidera la lista de autores censurados en bibliotecas escolares de EEUU en 2024-2025

Más de doscientas prohibiciones de libros de Stephen King en escuelas públicas de Estados Unidos fueron registradas por PEN América para el ciclo escolar 2024-2025. La situación afecta la accesibilidad de obras literarias en bibliotecas escolares, con el mayor número de restricciones concentradas en algunos estados. El informe anual “Banned in the USA”, documentó 6.800 casos de libros supeditados a prohibiciones temporales o permanentes durante el ciclo escolar en curso. Las restricciones se ubican principalmente en Florida, Texas y Tennessee,

reithor #2 reithor
Pues 1963 tiene su gracia
0 K 11
#3 Fanpiro
Jamás entenderé porque se censura un libro. Me parece una aberración.
0 K 9
TripleXXX #1 TripleXXX
Me extrañaría que no hubiesen prohibido It, sobre todo por el Ritual of Chud.
Que lo mismo lo han editado desde la edición que leí en los 90 o así.
0 K 8

