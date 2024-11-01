edición general
El profesor de la UVA que vitoreó el crimen de Sergio Delgado pide "perdón": "Es una falta de humanidad que me avergüenza"

La UVA muestra ahora "su repulsa y condena" tras el revuelo "de redes sociales" y señala que son "posts publicados a título personal en una cuenta privada". Cuando se produjo el asesinato de Sergio Delgado en Burgos, el 24 febrero de 2024, en las noticias se explicó que recibió un puñetazo mortal cuando el agresor escuchó que Sergio era de Valladolid. Ante esta información, el cuestionado profesor de la UVA tuiteó en X apenas un día después, el 25: "Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido".

6 comentarios
tricionide #2 tricionide
menudo subnormal .......
3 K 40
#1 Mk22
Hay que ser imbécil.
2 K 35
Malinke #5 Malinke
Me costaba entender el tuit porque no daban más información y resulta que no hacía falta, era simplemente por ser de Valladolid.
No sé si lo podrán echar, o no, pero no se merece estar trabajando en la docencia teniendo la posibilidad de putear a la gente, como al parecer también hace.
0 K 12
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Los alumnos que van a llorar a la revisión de los exámenes le habrán investigado en redes y habrán montado esta campaña...

Se ve que van a llorar a las revisiones y este les dice:

www.youtube.com/watch?v=BUoYVnQ3i-4

Que vamos, idioteces que suelta cualquier idiota, pero para montar una campaña sin que sea algo ni en la Universidad, ni desde cuentas de la Universidad...
1 K 12
#4 Albarkas
#3 Pobrecico. Dejémosle que siga siendo un idiota sin ningún filtro.
Total, que más da.
1 K 21
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#4 Si es fuera del ámbito de la universidad es irrelevante.
0 K 13

