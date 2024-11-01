El profesor de la UVA que vitoreó el crimen de Sergio Delgado pide "perdón": "Es una falta de humanidad que me avergüenza"

La UVA muestra ahora "su repulsa y condena" tras el revuelo "de redes sociales" y señala que son "posts publicados a título personal en una cuenta privada". Cuando se produjo el asesinato de Sergio Delgado en Burgos, el 24 febrero de 2024, en las noticias se explicó que recibió un puñetazo mortal cuando el agresor escuchó que Sergio era de Valladolid. Ante esta información, el cuestionado profesor de la UVA tuiteó en X apenas un día después, el 25: "Si ese fue el motivo pues un asesinato muy merecido".