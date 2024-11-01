Profesor Glenn Diesen ante el Consejo de Seguridad de la ONU: La manipulación mediática en la guerra de Ucrania [eng]

El profesor Glenn Diesen presenta su exposición en el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre "la dimensión informativa de la crisis ucraniana: cómo las narrativas mediáticas influyen en el conflicto". Para reconocer mutuamente las preocupaciones de seguridad nacional, las partes implicadas deben explicar la posición del oponente. Pero en la narrativa de lucha entre el bien y el mal, incluso comprender al oponente se vuelve una traición. Y eso debería aterrorizarnos pues ni los medios de comunicación escapan a esta retórica, que es tan peligrosa.
| etiquetas: geoestrategia , información , enemigo , debate , internacional
Si las generaciones anteriores a nosotros hubieran tenido este nivel de madurez, es muy poco probable que hubiéramos sobrevivido a la Guerra Fría.
Hay que tener la cara de hormigón armado para llamar facha pro-ruso a los demás mientras defiendes lo de Gaza.
Di directamente que el sentido común es pro-ruso y acabas antes... Mysto.
www.elviejotopo.com/autor/glenn-diesen/
en.wikipedia.org/wiki/Peace_and_Justice_(Norway)
en.wikipedia.org/wiki/2025_Norwegian_parliamentary_election
Como no, propagandista a sueldo del Kremlin. A ver si desde la UE tambien se le aplican sanciones a este merdecilla, y se le manda al ostracismo, que es donde debe estar..
Otras cosa es que no guste a los propagandistas OTAN de la UE porque no difunde su propaganda y su relato.
Es una acusación sin fundamento de un delito en la UE.
@admin
sanctions. So, the media often ignores these… » ver todo el comentario
Tu lo que quieres es dejar a POZI, a Suputapluma o al Pertinazi en el paro.
P.S. Todos ellos personajes inventados, cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia.
Las partes implicadas no pueden explicar la posición del oponente.
Una guerra proxi en la que EEUU y Rusia luchan por medio de Ucrania. Una lucha por poderes, a ver quien se queda con el dominio de Ucrania.