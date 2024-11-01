Profesor Glenn Diesen ante el Consejo de Seguridad de la ONU: La manipulación mediática en la guerra de Ucrania [eng]

El profesor Glenn Diesen presenta su exposición en el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre "la dimensión informativa de la crisis ucraniana: cómo las narrativas mediáticas influyen en el conflicto". Para reconocer mutuamente las preocupaciones de seguridad nacional, las partes implicadas deben explicar la posición del oponente. Pero en la narrativa de lucha entre el bien y el mal, incluso comprender al oponente se vuelve una traición. Y eso debería aterrorizarnos pues ni los medios de comunicación escapan a esta retórica, que es tan peligrosa.