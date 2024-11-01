edición general
Profesor Glenn Diesen ante el Consejo de Seguridad de la ONU: La manipulación mediática en la guerra de Ucrania [eng]

El profesor Glenn Diesen presenta su exposición en el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre "la dimensión informativa de la crisis ucraniana: cómo las narrativas mediáticas influyen en el conflicto". Para reconocer mutuamente las preocupaciones de seguridad nacional, las partes implicadas deben explicar la posición del oponente. Pero en la narrativa de lucha entre el bien y el mal, incluso comprender al oponente se vuelve una traición. Y eso debería aterrorizarnos pues ni los medios de comunicación escapan a esta retórica, que es tan peligrosa.

alehopio #1 alehopio
<< If generations before us had this level of "maturity", it's highly unlikely we would have survive the cold war. >>

Si las generaciones anteriores a nosotros hubieran tenido este nivel de madurez, es muy poco probable que hubiéramos sobrevivido a la Guerra Fría.
#2 Dav3n *
#1 Tranquilo que ahora viene corriendo el comando NAFO a llamar facha a este señor, a ti, a la fuente y a lo que haga falta confirmando así lo que acertadamente expones.
#4 Dav3n *
#2 Bingo para #_3 pozz el bot propagandista más consentido de MNM, conocido defensor del genocidio en Gaza.

Hay que tener la cara de hormigón armado para llamar facha pro-ruso a los demás mientras defiendes lo de Gaza.

Di directamente que el sentido común es pro-ruso y acabas antes... Mysto.
suppiluliuma #6 suppiluliuma
#1 Si las generaciones anteriores a nosotros hubieran tenido el nivel de madurez de Glenn Diesen y sus secuaces, la forma más habitual de saludo en el mundo sería "Heil Hitler!"
alehopio #14 alehopio
#6 << We therefore see that Russia must play this dual role in the media as we've all seen. On one hand, it has to be both hope hopelessly backwards and weak. Yet, it's also an overwhelmingly powerful threat to the West. So, we're told that Russia is unsuccessful in Ukraine, yet it can also conquer Europe if we don't stop it. This is intended to communicate to the western public that the adversary is very dangerous yet also reassure the public that Russia can easily be defeated if we just…   » ver todo el comentario
#3 pozz
Este señor Diesen es un archiconocido propagandista prorruso que colabora habitualmente en la propaganda del Kremlin.
www.elviejotopo.com/autor/glenn-diesen/
en.wikipedia.org/wiki/Peace_and_Justice_(Norway)
en.wikipedia.org/wiki/2025_Norwegian_parliamentary_election

Como no, propagandista a sueldo del Kremlin. xD xD A ver si desde la UE tambien se le aplican sanciones a este merdecilla, y se le manda al ostracismo, que es donde debe estar..
carakola #9 carakola
#3 De eso nada. Tiene un programa al que acuden importantes analistas como Mearsheimer, Jeffrey Sachs o Varoufakis y aporta buen información con sus entrevistas. El, cuando interviene, me resulta demasiado frío en sus análisis. Pero las entrevistas son geniales. No tanto por el sino por la gente que lleva y deja hablar.
Otras cosa es que no guste a los propagandistas OTAN de la UE porque no difunde su propaganda y su relato.
#13 pozz *
#9 Pues eso, a ese programa solo van desgraciados lameculos de los nazis imperialistas rusos.
alehopio #5 alehopio
<< propagandista a sueldo del Kremlin >>

Es una acusación sin fundamento de un delito en la UE.

@admin
alehopio #10 alehopio
<< So, it's very evident that the media does not always report on objective reality. It's convinced that they're fighting the good fight, so the media often socially constructs its own reality and journalists become information warriors. For example, recognizing the losses of the Ukrainian armed forces threatens to reduce public support for the war. Similarly, recognizing that sanctions do not work threatens to reduce public support for
sanctions. So, the media often ignores these…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
#10

Tu lo que quieres es dejar a POZI, a Suputapluma o al Pertinazi en el paro. xD

P.S. Todos ellos personajes inventados, cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia.
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Tiene que ser un bulo, ya que en Ucrania no hay ninguna guerra sino una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania.

Las partes implicadas no pueden explicar la posición del oponente.
#7 Kuruñes3.0
Otro RuZo echándole estiércol a sus minions. Come negativo sañudo, come.
#12 Mandri20
No dice ninguna tonteria. Ahora bien, Rusia hace lo mismo que la UE, Ucrania y EEUU. Todos tienen su propia narrativa e intereses en este conflicto.

Una guerra proxi en la que EEUU y Rusia luchan por medio de Ucrania. Una lucha por poderes, a ver quien se queda con el dominio de Ucrania.
