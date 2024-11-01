edición general
7 meneos
7 clics

La producción de petróleo en Irak cae un 60% mientras Irán bloquea los petroleros [EN]

Según el informe, Irak produce actualmente entre 1,7 y 1,8 millones de barriles al día, una fuerte caída frente a unos 4,3 millones de barriles diarios antes de que comenzara el conflicto.

| etiquetas: irakm petróleo , irán
7 0 0 K 83 actualidad
sin comentarios
7 0 0 K 83 actualidad

menéame