Los problemas de que el comedor no sea gratuito y universal: un millón de niños excluidos y problemas de conciliación

Los comedores escolares son esenciales para el desarrollo de los niños y niñas, donde no solo aprenden hábitos alimentarios sino también mejoran la socialización e integración con sus compañeros. También facilitan la conciliación de las familias y compaginar una jornada laboral con los horarios escolares. Aun así, solo el 44,8% de los alumnos asiste al comedor escolar, dejando a más de la mitad de niños fuera de la ecuación. En España el 27,8% de los menores de edad se encuentran en riesgo de pobreza, pero solo el 11% accede a las becas comedor