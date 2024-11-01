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Los problemas de que el comedor no sea gratuito y universal: un millón de niños excluidos y problemas de conciliación

Los problemas de que el comedor no sea gratuito y universal: un millón de niños excluidos y problemas de conciliación

Los comedores escolares son esenciales para el desarrollo de los niños y niñas, donde no solo aprenden hábitos alimentarios sino también mejoran la socialización e integración con sus compañeros. También facilitan la conciliación de las familias y compaginar una jornada laboral con los horarios escolares. Aun así, solo el 44,8% de los alumnos asiste al comedor escolar, dejando a más de la mitad de niños fuera de la ecuación. En España el 27,8% de los menores de edad se encuentran en riesgo de pobreza, pero solo el 11% accede a las becas comedor

| etiquetas: comedores escolares , niños , pobreza , exclusión social
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5 comentarios
13 1 0 K 152 actualidad
Bapho #1 Bapho
Nunca he entendido con es posible que hayamos normalizado que los niños en edad de escolar obligatoria no tengan TODO influido, educación, comida, meriendas, almuerzo, libros, actividades de medio día, etc.
Luego que no nacen niños.
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
#1 que den conciertos (educativos) :-P
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Doisneau #5 Doisneau *
Los comedores escolares son esenciales para el desarrollo de los niños y niñas, donde no solo aprenden hábitos alimentarios sino también mejoran la socialización e integración con sus compañeros.

Personalmente pienso que los comedores son una arista mas de los colegios e institutos entendidos como parking de niños mientras los padres trabajan, por un mercado laboral duro e inflexible que impide conciliar. Hablar en esos terminos esta mas alineado con el capital que otra cosa, a dia de…   » ver todo el comentario
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manzitor #3 manzitor
Lo mejor es que en ciertas CCAA, con la secundaria desaparecen los comedores, y los problemas de conciliación se esfuman de golpe.
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Gry #4 Gry
#3 Igual tiene algo que ver con la edad. Un chaval de 12 años no necesita, ni quiere, tener a sus padres encima todo el rato.
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menéame