"El problema de la vivienda viene de los años 80": Jaime Palomera, sobre el nuevo Plan de Vivienda

Hasta los 80 el sector público era quien "más vivienda construía", se creaba "vivienda protegida con fecha de caducidad". Luego se empezó a apostar por un modelo en el que "el Estado se dedica a dar facilidades al mercado para que produzca vivienda a precio libre". Desvinculándose de la creación de vivienda pública, se planteó un modelo en el que "el aumento de oferta permitiría generar vivienda para todos y vivienda libre", la idea era: "simplemente dejando que el mercado construyera podríamos lograr que hubiera vivienda asequible para todos".
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Si además la población aumenta y no se construye vivienda, y la existente se utiliza en determinadas zonas (demasiadas) con fines turísticos, pues peor aún.
Tampoco hay que ser un lince.
El precio de la vivienda en Hungría se dispara un 290% en 10 años pese a perder población
www.meneame.net/story/precio-vivienda-hungria-dispara-290-10-anos-pese
Hemos pasado de ser usuarios del capitalismo a ser víctimas.
Ojo, yo estoy totalmente a favor de regular los bienes y mercados críticos, pero está claro que la regulación es una putísima mierda en estos casos en concreto.
También la construcción debe estar regulada o pasan cosas como que tienes una casa en medio de la nada y no te llega ni la luz, ni el agua, ni el alcantarillado, ni los servicios de recogida de basuras, ni la carretera, ni la policía, etc. o tienes el colegio, transporte público y hospital a 60km y, dado que no hay carreteras porque libremente has construido donde te ha salido de los huevos, un trayecto de hora y media para hacer esos 60km.