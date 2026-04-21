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"El problema de la vivienda viene de los años 80": Jaime Palomera, sobre el nuevo Plan de Vivienda

"El problema de la vivienda viene de los años 80": Jaime Palomera, sobre el nuevo Plan de Vivienda

Hasta los 80 el sector público era quien "más vivienda construía", se creaba "vivienda protegida con fecha de caducidad". Luego se empezó a apostar por un modelo en el que "el Estado se dedica a dar facilidades al mercado para que produzca vivienda a precio libre". Desvinculándose de la creación de vivienda pública, se planteó un modelo en el que "el aumento de oferta permitiría generar vivienda para todos y vivienda libre", la idea era: "simplemente dejando que el mercado construyera podríamos lograr que hubiera vivienda asequible para todos".

| etiquetas: españa , vivienda , modelo , años 80 , cambio
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8 comentarios
9 2 0 K 157 Vivienda
Mark_ #4 Mark_ *
Mientras se permita acumular vivienda habrá crisis de vivienda, porque unos tendrán muchas y otros tendremos ninguna.
Si además la población aumenta y no se construye vivienda, y la existente se utiliza en determinadas zonas (demasiadas) con fines turísticos, pues peor aún.

Tampoco hay que ser un lince.
5 K 89
#6 Forestalx
#4 La clave está en que la vivienda deje de ser un bien de inversión ( especulación) y pase a ser un bien de consumo ( uso )
3 K 45
#5 Marisadoro *
Quizás haya un factor común en todo el primer mundo (que se puede agravar por cirscunstancias locales...)

El precio de la vivienda en Hungría se dispara un 290% en 10 años pese a perder población

www.meneame.net/story/precio-vivienda-hungria-dispara-290-10-anos-pese
3 K 60
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#5 Según dicen algunos, eso se soluciona construyendo más viviendas. xD
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OCLuis #7 OCLuis *
El problema de la vivienda tiene el mismo origen que el problema de los alimentos y el problema de la sanidad: el capitalismo.
Hemos pasado de ser usuarios del capitalismo a ser víctimas.
1 K 23
#2 Luiskelele
El mercado de la construcción es posiblemente el más regulado después del de la energía, que cojones nos cuenta este señor?

Ojo, yo estoy totalmente a favor de regular los bienes y mercados críticos, pero está claro que la regulación es una putísima mierda en estos casos en concreto.
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Andreham #3 Andreham
#2 La construcción debe estar regulada o pasan cosas como en USA donde libremente te compras un piso y libremente se te cae al suelo mientras duermes porque los constructores, libremente, decidieron utilizar material de peor calidad y construir en zonas sin la suficiente cimentación.

También la construcción debe estar regulada o pasan cosas como que tienes una casa en medio de la nada y no te llega ni la luz, ni el agua, ni el alcantarillado, ni los servicios de recogida de basuras, ni la carretera, ni la policía, etc. o tienes el colegio, transporte público y hospital a 60km y, dado que no hay carreteras porque libremente has construido donde te ha salido de los huevos, un trayecto de hora y media para hacer esos 60km.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
menos mal, nosotros no tenemos la culpa!!

:palm:
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