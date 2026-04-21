El precio de la vivienda en Hungría se dispara un 290% en 10 años pese a perder población

El mercado inmobiliario en la Unión Europea ha consolidado una tendencia de crecimiento especulativo que sigue ignorando las necesidades sociales y las realidades demográficas. Según los datos publicados por Eurostat este 7 de abril de 2026, Hungría encabeza la ofensiva contra el acceso a la vivienda en el continente: los precios de compra se han disparado un 290% desde 2015, a pesar de que el país cuenta con menos población que hace diez años. Esta cifra triplica con creces los números de hace una década.