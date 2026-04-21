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El precio de la vivienda en Hungría se dispara un 290% en 10 años pese a perder población

El precio de la vivienda en Hungría se dispara un 290% en 10 años pese a perder población

El mercado inmobiliario en la Unión Europea ha consolidado una tendencia de crecimiento especulativo que sigue ignorando las necesidades sociales y las realidades demográficas. Según los datos publicados por Eurostat este 7 de abril de 2026, Hungría encabeza la ofensiva contra el acceso a la vivienda en el continente: los precios de compra se han disparado un 290% desde 2015, a pesar de que el país cuenta con menos población que hace diez años. Esta cifra triplica con creces los números de hace una década.

| etiquetas: hungría , precio , vivienda , 290% , 10 años , eurostat
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5 comentarios
12 2 0 K 176 actualidad
#1 Icelandpeople *
Los que pueden acaparan la compra y luego sacan en alquiler para estrangular al currante.

Es lo que pasa en todos los países del mundo.

Mientras el Estado no construya millones de viviendas propiedad del Estado y que queden FUERA DE CUALQUIER MERCADO (venta o alquiler), no hay remedio ninguno.
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ehizabai #2 ehizabai
#1 porque lo de prohibir acaparar ni se plantea. Hay que construir más, aunque se pierda población.
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#4 Icelandpeople
#2 Tarde.
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Dragstat #5 Dragstat
#1 acaparan porque sigue subiendo el precio, cada vez vale más, y mientras tanto ordeñan a los inquilinos. No hay problema porque normalmente esta gente no necesita vender porque es una inversión. En este caso no es como en España que aumenta la población. Eso sí, en cuanto tengan que vender más de la cuenta se darán cuenta de que no hay compradores y todo es una burbuja creada por ellos mismos. Los especuladores profesionales ya se habrán ido y les quedará el pufo a particulares que se creían tenían un patrimonio sólido.
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masde120 #3 masde120
Así que en España podría haber pasado lo mismo en el precio incluso perdiendo poblacion, no ganándola, no es solo por falta de construccion.
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menéame