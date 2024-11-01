A prisión por apuñalar a un hombre en la estación de autobuses de Huelva por no darle tabaco

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por delito de tentativa de homicidio, ya que supuestamente apuñaló a otra persona con un arma blanca en la estación de autobuses de Huelva por no facilitarle tabaco. El juzgado ha ordenado su ingreso en prisión. Una vez en el lugar los agentes localizaron a la víctima sangrando abundantemente, siendo auxiliada por un vigilante de seguridad que trataba de controlar la hemorragia. La víctima tuvo que ser trasladada al centro hospitalario, teniendo que ser intervenida de urgencia por la gravedad de las h