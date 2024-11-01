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El principal asesor económico de Trump se jacta de haber destruido 300.000 empleos estadounidenses «bien remunerados» [EN]

“Son empleos muy bien remunerados que han desaparecido para siempre”, dijo. También afirmó que la administración redujo el déficit gracias a una combinación de crecimiento económico, ingresos arancelarios y efectos derivados del enorme recorte de impuestos de Trump, que benefició principalmente a los estadounidenses más ricos, al tiempo que desmanteló la red de seguridad social. La desaparición de estos empleos significará una atención médica deficiente o un servicio más lento o inexistente de la Seguridad Social para nuestros mayores.

| etiquetas: estados unidos , despidos , servicios , seguridad social , sanidad
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3 comentarios
19 4 0 K 244 Trumpistas
nemeame #1 nemeame
Pues nada, mi más sincera enhorabuena :troll:
3 K 59
frankiegth #3 frankiegth *
Como no pueden presumir de sus éxitos presumen de sus fracasos. Es el mundo al revés, la cara oculta de la luna.
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Herumel #2 Herumel
Es alucinante como implosionan los imperios en su senectud
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menéame