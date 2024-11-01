El principal asesor económico de Trump se jacta de haber destruido 300.000 empleos estadounidenses «bien remunerados» [EN]

“Son empleos muy bien remunerados que han desaparecido para siempre”, dijo. También afirmó que la administración redujo el déficit gracias a una combinación de crecimiento económico, ingresos arancelarios y efectos derivados del enorme recorte de impuestos de Trump, que benefició principalmente a los estadounidenses más ricos, al tiempo que desmanteló la red de seguridad social. La desaparición de estos empleos significará una atención médica deficiente o un servicio más lento o inexistente de la Seguridad Social para nuestros mayores.