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Primeras normas de la UE para proteger a gatos y perros de los abusos

Primeras normas de la UE para proteger a gatos y perros de los abusos

Microchip obligatorio y registro de todos los perros y gatos de la UE. Prohibición de la cría de perros o gatos con rasgos físicos excesivos. Alrededor del 44 % de los europeos tienen una mascota y el 74 % quieren que estén mejor protegidos. La ley adoptada el martes pretende acabar con los abusos, frenar las prácticas comerciales crueles y proteger la salud de gatos y perros. El PE dio luz verde por 558 votos a favor, 35 en contra y 52 abstenciones a las primeras normas de la UE para la cría, el alojamiento, la trazabilidad, la importación

| etiquetas: ue , normas , gatos , perros
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4 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Y a los palestinos?
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#4 tierramar
Y a los hombres ucranianos que los cazan para llevarlos al matadero?
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ur_quan_master #3 ur_quan_master
¿ Va a prohibir tener mascota? Ya era hora.
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TipejoGuti #2 TipejoGuti
Salvo para criadores que son 4 años,
estas disposiciones serán obligatorias después de 10 años en el caso de los perros y después de 15 para los gatos.

Vamos, que si puede ser no sirva para ningún animal vivo actualmente...
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