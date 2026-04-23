Primeras normas de la UE para proteger a gatos y perros de los abusos

Microchip obligatorio y registro de todos los perros y gatos de la UE. Prohibición de la cría de perros o gatos con rasgos físicos excesivos. Alrededor del 44 % de los europeos tienen una mascota y el 74 % quieren que estén mejor protegidos. La ley adoptada el martes pretende acabar con los abusos, frenar las prácticas comerciales crueles y proteger la salud de gatos y perros. El PE dio luz verde por 558 votos a favor, 35 en contra y 52 abstenciones a las primeras normas de la UE para la cría, el alojamiento, la trazabilidad, la importación