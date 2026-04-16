Primeras imágenes del Dacia eléctrico de 18.000 euros, el hermano barato del Renault Twingo llega este año

Dacia prepara un nuevo coche urbano eléctrico basado en el Renault Twingo, desarrollado en solo 16 meses y previsto para presentarse en 2026. Aunque comparte plataforma y elementos con el Twingo, tendrá diseño diferenciado, mayor tamaño y detalles propios. Convivirá temporalmente con el Dacia Spring. Su precio será inferior a 18.000 euros y, al fabricarse en Europa, podrá acceder a ayudas que el Spring, producido en China, no recibe, lo que podría forzar una bajada de precio del Spring. Nissan también hará un coche usando la misma plataforma.
Es una estafa.y la gente solo acepta porque no hay alternativa, eso es un mercado cautivo sin competencia.pero bueno la gente sigue comprando.