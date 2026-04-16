Primeras imágenes del Dacia eléctrico de 18.000 euros, el hermano barato del Renault Twingo llega este año

Dacia prepara un nuevo coche urbano eléctrico basado en el Renault Twingo, desarrollado en solo 16 meses y previsto para presentarse en 2026. Aunque comparte plataforma y elementos con el Twingo, tendrá diseño diferenciado, mayor tamaño y detalles propios. Convivirá temporalmente con el Dacia Spring. Su precio será inferior a 18.000 euros y, al fabricarse en Europa, podrá acceder a ayudas que el Spring, producido en China, no recibe, lo que podría forzar una bajada de precio del Spring. Nissan también hará un coche usando la misma plataforma.

Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
18.000 castañazos por un Dacia... se va a comprar un coche nuevo SPM.
JackNorte #4 JackNorte
#2 Y la coña es que lo llaman barato. xD
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#4 Lo jodido es que lo es... cuando lo comparas a otros. Es demencial.
JackNorte #9 JackNorte
#6 Por muy bajo que sea un precio si todo el mercado tiene que censurarse para mantenerlo , no es barato. Ese coche en china no tiene ese precio aunque sea exactamente el mismo coche, estan haciendo trampas , y lo entiendo si fueramos un pais con sueldos minimos de 30 mil al año pero tenemos los mismos sueldos o peores que hace 20 o mas.
Es una estafa.y la gente solo acepta porque no hay alternativa, eso es un mercado cautivo sin competencia.pero bueno la gente sigue comprando. :-)
borteixo #12 borteixo
#9 es que ves estas cosas y ya te queda claro que nuestros dirigentes están en contra nuestra www.hibridosyelectricos.com/coches/ue-eliminara-aranceles-coches-elect
Jakeukalane #13 Jakeukalane
#4 parece barato.
sotillo #5 sotillo
#2 Si necesitas un vehículo así me compro un chino, seguro que por poco más le dobla en todo y si no un coreano que también van mejor
#1 capitan.meneito
Autonomía?
#7 tropezon
#1 Si usa la plataforma del twingo, pues será parecida: 263 km
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#1 ¡Y amnistía!
Estoeslaostia #11 Estoeslaostia
#1 70 o 80.
SMaSeR #3 SMaSeR
Que secretismo, ni que fuese el nuevo Porsche.
Dragstat #8 Dragstat
#3 es que anteriormente a este tipo de coche nadie le hacía caso. Era para gente con poco dinero que se acababa de sacar el carnet de conducir y en lugar de uno de segunda mano quería alguno nuevo. Ahora es la única esperanza para muchos de tener un coche nuevo.
