edición general
15 meneos
141 clics
La primera pintura de Miguel Ángel, creada cuando tenía solo 12 o 13 años [Eng]

La primera pintura de Miguel Ángel, creada cuando tenía solo 12 o 13 años [Eng]  

A finales de la década de 1480, cuando ese imponente artista renacentista todavía era lo que ahora llamaríamos un "preadolescente", pintó El tormento de San Antonio, una representación de la figura religiosa titular acosada por demonios en el desierto. Aunque se basa en un grabado ampliamente conocido, muestra evidencia de un rápido avance en la técnica, la inspiración e incluso la creatividad, especialmente cuando se coloca bajo el escáner infrarrojo. Como se explica en el vídeo de Inspiraggio cuando la pintura se vendió en Sotheby's en 2008,

| etiquetas: miguel ángel , pintura , el tormento de san antonio
15 0 0 K 326 ARTE
5 comentarios
15 0 0 K 326 ARTE
Mark_ #2 Mark_
Yo con 12 o 13 años creía que la luna me perseguía.
3 K 44
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
¿A esa edad y no dibuja pollas?

Ese crio es muy raro.
1 K 25
Gry #4 Gry
#3 Que no se conservarán no quiere decir que no las dibujase. A los 18 añitos esculpía cosas así:

es.wikipedia.org/wiki/La_batalla_de_los_centauros_(Miguel_Ángel)
3 K 54
Pontecorvo #1 Pontecorvo
Vaya fracasado.
1 K 24
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Fantástico, seguro que vio pinturas de El Bosco y de Brueghel el Viejo y le llenaron la cabeza de fantasías, como los chavales con los cómics en el siglo XX.
0 K 13

menéame