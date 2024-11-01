El primer ministro sueco aboga por "construir nuestra OTAN europea"

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha defendido la opción de "construir nuestra OTAN europea" en respuesta a las dudas generadas tras la intención declarada de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia, territorio semiautónomo bajo soberanía de Dinamarca.
| etiquetas: suecia , otan , reemplazo , europeo
Organización del Tratado Europeo del Oeste: OTEO
... Quizás hay que dar alguna vuelta al nombre....
Mejor, no sea que invoquemos a alguna deidad azteca.
Y asumir que vas a tratar de otra forma a tus cactuales socios y marcar los limites.
Soltar cosas asi sin ser incapaces de condenar un genocidio ni pararles los pies al abuson. Deja de comerciar con usa y deja de usar el dolar , porque a quien te amenaza no comercias con el. Antes de montar nada toma las decisiones que estan en tu mano ahora no en un hipotetico futuro.
Muchas palabras y ninguna accion real.
Hasta que no esté sobre la mesa, todo es teatro.
Con armas nucleares.
Invitando a Rusia a sumarse a Europa , que lo normal tras la disoluc ion dead la URSS