El primer ministro sueco aboga por "construir nuestra OTAN europea"

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha defendido la opción de "construir nuestra OTAN europea" en respuesta a las dudas generadas tras la intención declarada de Estados Unidos de hacerse con el control de Groenlandia, territorio semiautónomo bajo soberanía de Dinamarca.

bioibon #1 bioibon
Al gusano del Rutte le va a dar un perrenque
Asimismov #3 Asimismov *
¿Qué sería?
Organización del Tratado Europeo del Oeste: OTEO
bioibon #4 bioibon
#3 Organización Europea Que Le Den Por Culo A Los Yankees: OEQLDPCALY.

... Quizás hay que dar alguna vuelta al nombre....
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
#4 Quizás hay que dar alguna vuelta al nombre

Mejor, no sea que invoquemos a alguna deidad azteca. xD
#8 detectordefalacias
#3 Club de los "no yankees"
JackNorte #5 JackNorte *
Cuando te estan amenazando con invadir Groenlandia y eres incapaz de romper esa relacion. Primero hay que hacer pasos previos.
Y asumir que vas a tratar de otra forma a tus cactuales socios y marcar los limites.
Soltar cosas asi sin ser incapaces de condenar un genocidio ni pararles los pies al abuson. Deja de comerciar con usa y deja de usar el dolar , porque a quien te amenaza no comercias con el. Antes de montar nada toma las decisiones que estan en tu mano ahora no en un hipotetico futuro.
Muchas palabras y ninguna accion real.
yemeth #9 yemeth
#5 Cierra las bases. Sobre todo, cierra las bases.

Hasta que no esté sobre la mesa, todo es teatro.
ostiayajoder #2 ostiayajoder *
Voto si.

Con armas nucleares.
aupaatu #6 aupaatu *
OTAN no, creo que existen mas letras en el vocabulario que no nos recueden este desatroso pasado Imperialista, que no han encaminado a situación actual.
Invitando a Rusia a sumarse a Europa , que lo normal tras la disoluc ion dead la URSS
