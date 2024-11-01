Más del 40% de la población de Galicia se moviliza contra el genocidio en Palestina y el desprecio del PP a la voluntad popular

Feijóo se borra del mapa ante el grito mundial por Palestina y se alinea con la burla de Ayuso. Un clamor histórico en las calles gallegas. Más del 40% de la población gallega ha salido a las calles en los últimos días para protestar contra el genocidio en Palestina y exigir el fin de la complicidad española con Israel.
Al final esto no es lo que le va a restar votos, pero todo cuenta. Y es que entre esto, lo del síndrome del aborto y su cada vez más radicalización contra la inmigración, se está alejando más de sus votantes. Y los que comulgan con esas ideas, pues ya se acaban de decidir por votar a VOX.
Lo malo de esta cagada es que seguramente Feijoo acabe dando un paso al lado para las generales, y entonces metan a la Ayuso. Y esa puede rascar muchos más votos. No es seguro porque no es la primera vez que un dirigente con éxito autonómico, luego cae estrepitosamente en las generales. Por ejemplo el mismo Feijoo.