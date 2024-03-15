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Presupuestos de EEUU para el año fiscal 2027 (.pdf) [ENG]
PDF de la Casa Blanca con los presupuestos aprobados e impulsados por la administración de Trump para el año fiscal 2027.
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presupuestos
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#2
Connect
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Resumen algo más detallado:
1. Departamento de Guerra (DOW): $1.450.000 millones ($1,45 billones).
Nota: El presupuesto total para la función de defensa nacional asciende a $1.500.000 millones al sumar fondos obligatorios.
2. Departamento de Asuntos de Veteranos (VA): $483.000 millones (incluye $145.000 millones en fondos discrecionales y $338.000 millones en beneficios obligatorios).
3. Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS): $111.100 millones.
4. Departamento de…
» ver todo el comentario
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#3
HeilHynkel
#2
Por rematar, en sanidad, para ser exactos:
The Budget requests $111.1 billion in discretionary budget authority for HHS for 2027,
a $15.8 billion or 12.5-percent decrease
from the 2026 enacted level.
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#4
Leclercia_adecarboxylata
#2
Muchas gracias por el resumen
Obviamente no me leí las 92 páginas antes de enviarlo.
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#5
Connect
#4
Ni yo. Lo he pasado por una IA. Que a estas alturas de la IA no nos vamos a hacer los listillos
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#1
Suleiman
Resumen: Mucho más gasto en defensa y recorte en programas civiles... Dicho de otra manera, que les jodan a los ciudadanos que lo importante son los misiles.
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#7
vicvic
Envidia, no del contenido de los presupuestos, sino de que se hayan elaborado y aprobado. Aquí, en la España de Pedro Sánchez, seguimos funcionando con los del 2023, y no está de más recordad que el mismo Pedro Sánchez le decía reiteradamente a Mariano Rajoy que convocarà elecciones si no podia aprobar los presupuestos... Seguramente sería otro Pedro, el candidato o el de antes de cambiar de opinión sobre la amnistía (justo después de las elecciones) jeje
www.elmundo.es/espana/2024/03/15/65f2e153fdddff8c708b45d5.html
"Las 10 veces que Sánchez pidió elecciones a Rajoy porque no tenía Presupuestos".
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#8
haprendiz
#7
Entiendo que aquí cada cual arrima el ascua a su sardina con tal de atizarle al rival político, pero no.
Absolutamente ninguna envidia de que nuestros impuestos vayan (casi exclusivamente) a financiar guerras.
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#6
Find
Por si alguien quiere verlo en contexto:
"Budget of the United States Government"
www.govinfo.gov/app/collection/budget/2027
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1. Departamento de Guerra (DOW): $1.450.000 millones ($1,45 billones).
Nota: El presupuesto total para la función de defensa nacional asciende a $1.500.000 millones al sumar fondos obligatorios.
2. Departamento de Asuntos de Veteranos (VA): $483.000 millones (incluye $145.000 millones en fondos discrecionales y $338.000 millones en beneficios obligatorios).
3. Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS): $111.100 millones.
4. Departamento de… » ver todo el comentario
Por rematar, en sanidad, para ser exactos:
The Budget requests $111.1 billion in discretionary budget authority for HHS for 2027, a $15.8 billion or 12.5-percent decrease from the 2026 enacted level.
Obviamente no me leí las 92 páginas antes de enviarlo.
www.elmundo.es/espana/2024/03/15/65f2e153fdddff8c708b45d5.html
"Las 10 veces que Sánchez pidió elecciones a Rajoy porque no tenía Presupuestos".
Absolutamente ninguna envidia de que nuestros impuestos vayan (casi exclusivamente) a financiar guerras.
"Budget of the United States Government"
www.govinfo.gov/app/collection/budget/2027