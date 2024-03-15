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Presupuestos de EEUU para el año fiscal 2027 (.pdf) [ENG]

PDF de la Casa Blanca con los presupuestos aprobados e impulsados por la administración de Trump para el año fiscal 2027.

| etiquetas: presupuestos , eeuu
4 1 0 K 73 politica
8 comentarios
4 1 0 K 73 politica
Connect #2 Connect *
Resumen algo más detallado:

1. Departamento de Guerra (DOW): $1.450.000 millones ($1,45 billones).
Nota: El presupuesto total para la función de defensa nacional asciende a $1.500.000 millones al sumar fondos obligatorios.

2. Departamento de Asuntos de Veteranos (VA): $483.000 millones (incluye $145.000 millones en fondos discrecionales y $338.000 millones en beneficios obligatorios).
3. Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS): $111.100 millones.
4. Departamento de…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Por rematar, en sanidad, para ser exactos:

The Budget requests $111.1 billion in discretionary budget authority for HHS for 2027, a $15.8 billion or 12.5-percent decrease from the 2026 enacted level.
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#4 Leclercia_adecarboxylata
#2 Muchas gracias por el resumen :hug:
Obviamente no me leí las 92 páginas antes de enviarlo.
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Connect #5 Connect
#4 Ni yo. Lo he pasado por una IA. Que a estas alturas de la IA no nos vamos a hacer los listillos ;)
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#1 Suleiman
Resumen: Mucho más gasto en defensa y recorte en programas civiles... Dicho de otra manera, que les jodan a los ciudadanos que lo importante son los misiles.
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vicvic #7 vicvic
Envidia, no del contenido de los presupuestos, sino de que se hayan elaborado y aprobado. Aquí, en la España de Pedro Sánchez, seguimos funcionando con los del 2023, y no está de más recordad que el mismo Pedro Sánchez le decía reiteradamente a Mariano Rajoy que convocarà elecciones si no podia aprobar los presupuestos... Seguramente sería otro Pedro, el candidato o el de antes de cambiar de opinión sobre la amnistía (justo después de las elecciones) jeje
:troll:
www.elmundo.es/espana/2024/03/15/65f2e153fdddff8c708b45d5.html
"Las 10 veces que Sánchez pidió elecciones a Rajoy porque no tenía Presupuestos".
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haprendiz #8 haprendiz
#7 Entiendo que aquí cada cual arrima el ascua a su sardina con tal de atizarle al rival político, pero no.

Absolutamente ninguna envidia de que nuestros impuestos vayan (casi exclusivamente) a financiar guerras.
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Find #6 Find
Por si alguien quiere verlo en contexto:
"Budget of the United States Government"
www.govinfo.gov/app/collection/budget/2027
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menéame