El presidente del Senado amenaza a Sánchez con "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extroardinario de mañana

El dirigente de la Cámara Alta advierte al jefe del Gobierno sobre posibles acciones legales si no se presenta personalmente en la sesión convocada tras el accidente de Adamuz, enfatizando la exigencia de responsabilidades conforme a la normativa del órgano legislativo

eaglesight1 #2 eaglesight1
Se están poniendo un poco pesados. Que trabajen y dejen trabajar, si saben lo que es eso.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#2 Que trabajen y dejen trabajar

En eso están, en el que pueda hacer, que haga.
#4 soberao *
El Senado de España que nunca ha servido para más que para pagar favores a viejas glorias del partido, vease Fraga Iribarne y ahora van y se ponen esquisitos, que tiene que tener ahora el presidente del gobierno la agenda libre para lo que quieran los señores senadores.
A ver si cita al Rey de España con el mismo tono cuando le toque a su majestad acercarse a esa pocilga pestilente que no solo está muerta sino que empieza a oler bastante mal.
Spirito #1 Spirito
Un pepesuno amenazando al Presidente del Gobierno. ¿Donde está la noticia?
Kantinero #5 Kantinero
Objetivo echar a Sánchez como sea, con propuestas políticas han sido incapaces, A3, 6, OK, Inda, ABC fomentando el golpe de estado con ayuda del brazo político de la prensa de derechas, los sicarios Hazte ver y Manos sucias y ahora se suma el presidente del senado
#3 Ovidio
conforme a la normativa del órgano legislativo

Esto en PSOÉame da igual
