El presidente del Senado amenaza a Sánchez con "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extroardinario de mañana

El dirigente de la Cámara Alta advierte al jefe del Gobierno sobre posibles acciones legales si no se presenta personalmente en la sesión convocada tras el accidente de Adamuz, enfatizando la exigencia de responsabilidades conforme a la normativa del órgano legislativo
| etiquetas: presidente , senado , sanchez , amenaza , incomparecencia , adamuz
En eso están, en el que pueda hacer, que haga.
A ver si cita al Rey de España con el mismo tono cuando le toque a su majestad acercarse a esa pocilga pestilente que no solo está muerta sino que empieza a oler bastante mal.
Esto en PSOÉame da igual