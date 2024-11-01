edición general
El presidente Donald Trump pierde apoyo entre los votantes latinos en una importante advertencia al Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato (ENG)

Los votantes latinos acudieron en masa a apoyar a Donald Trump en las elecciones de 2024 precisamente por la misma cuestión que ahora les lleva a despreciar al líder del MAGA. Más del 70 % de los empresarios hispanos consideran que la actual crisis del coste de la vida es una de sus principales preocupaciones, y otro 42 % afirma que solo ve empeorar la situación económica general en el futuro, según una encuesta realizada por el Consejo Empresarial Hispano de Estados Unidos, publicada por primera vez por Politico el miércoles.

nemesisreptante
Es maravilloso que trate a los latinos peor que a los perros pero que todavía siga habiendo latinos que lo apoyen. Los partidos conservadores al sur de los EEUU son una máquina de hacer el ridículo constantemente
Tiranoc
De cara......a las que se comen sus leopardos.
