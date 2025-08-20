¿Qué presidente deportó más y en qué circunstancias? De Clinton a Trump (1993-2025), año a año

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene disponibles de manera pública las cifras de deportación del tiempo que va del segundo mandato de Trump. Cuenta con datos hasta diciembre de 2024, pero no todos están en un mismo enlace ni en un registro estadístico en el que desglose por año. Ante la falta de información pública en sitios de gobierno, obtuvimos el número de deportaciones de enero a junio de 2025 por medio de una respuesta de ICE realizada vía Ley de Libertad de Información.