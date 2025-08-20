edición general
¿Qué presidente deportó más y en qué circunstancias? De Clinton a Trump (1993-2025), año a año

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene disponibles de manera pública las cifras de deportación del tiempo que va del segundo mandato de Trump. Cuenta con datos hasta diciembre de 2024, pero no todos están en un mismo enlace ni en un registro estadístico en el que desglose por año. Ante la falta de información pública en sitios de gobierno, obtuvimos el número de deportaciones de enero a junio de 2025 por medio de una respuesta de ICE realizada vía Ley de Libertad de Información.

comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Cuantos muertos lleva el ice por mandato presidencial?
eltxoa #3 eltxoa
#1 3 o 4? para lo que mata allí la policía un martes cualquiera no sé si serán muchos
Priorat #7 Priorat
#1 Exacto. No solo es el cuanto. Es el como.
angelitoMagno #5 angelitoMagno *
Las políticas migratorias con Obama se centraron en la deportación de inmigrantes con cargos criminales y amenazas a seguridad nacional sobre todo en sus últimos años de gobierno; mientras que con Trump se eliminaron las prioridades criminales para etiquetar como deportable a cualquier indocumentado.

Pues está es la clave. Es mas, creo que estos datos dejan aún peor a Trump, pues desmiente sus afirmaciones de que con Obama y Biden se les abrió la puerta a asesinos, violadores y psicópatas.

Esto es como hablar de quien bajó más los impuestos, sin entrar a distinguir si se bajó los impuestos a los tramos superiores o a los inferiores.
themarquesito #6 themarquesito
#5 Por no hablar de que Obama no mandaba a los de ICE a hacer redadas aleatorias en barrios de morenos deteniendo a gente por la calle por ser morena y tener acento latino
g3_g3 #2 g3_g3
Y premio Nobel de la paz.
antesdarle #4 antesdarle
Resumen, Obama en su primer mandato y el segundo es Trump (en crecimiento).
