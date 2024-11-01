·
2025 fue el año más mortífero para el ICE en dos décadas. Estas son las 32 personas que murieron bajo custodia (Eng)
Las muertes se produjeron cuando la administración Trump intensificó la aplicación de las leyes de inmigración, deteniendo a un número récord de personas.
ice
récord
muertos
asesinados
eeuu
trump
CamisaParda
CamisaParda
#1
cocolisto
Joer si algo así hubiera ocurrido en Venezuela...¿Donde están todas esas organizaciones que denunciaban los crímenes del chavismo?.
#5
Pertinax
*
#1
Algo así, y mucho más, ocurre en Venezuela . No te has enterado porque, como en toda dictadura, controlan los medios.
#6
beltzak
#1
En organizaciones que reciben donaciones de Wall Street.
#3
TinkerTinker
*
Han muerto 32 personas en manos del ICE, y no ha sido hasta que ha muerto un blanco en Mineapolis, que sea liado
#4
Un_señor_de_Cuenca
Narcoterroristas y productores de coca que envenenaban a la hermosa juventud americana.
#2
Laro__
Y no cuentan las víctimas asesinadas incluso antes de la custodia... o las desaparecidas...
