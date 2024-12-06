La presidenta de Honduras alerta de que se gesta "un golpe" contra su gobierno, para proclamar al expresidente Juan Orlando Hernández

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este martes que se gesta «un golpe» contra su gobierno y que el expresidente Juan Orlando Hernández «planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones» del pasado 30 de noviembre.
El Tribunal Constitucional de Rumanía anula las elecciones presidenciales tras la "injerencia rusa"
es.euronews.com/my-europe/2024/12/06/el-tribunal-constitucional-rumano
Pero claro, aqui como las injerencias fueron de USA... tralara tralara...
Pero claro, como quien las quiere anular es la izquierda, tralará tralará...
Ha habido injerencias norteamericanas demostradas (En Rumanía por ejemplo había sospechas de injerencias rusas).
Tápate un poco, cínico.
Si hubo injerencias que alteraron el resultado de los comicios, bien anuladas estan.
Venga, sigue arrastrándote en el lodo, sinvergüenza
Si, el cinico eres tu
Solo das vegüenza ajena