La presidenta de Honduras alerta de que se gesta "un golpe" contra su gobierno, para proclamar al expresidente Juan Orlando Hernández

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este martes que se gesta «un golpe» contra su gobierno y que el expresidente Juan Orlando Hernández «planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones» del pasado 30 de noviembre.

Eibi6
El grndioso y muy bello luchador contra el narcotráfico de Trump promoviendo un narcoestado en su patio trasero :palm:
Findeton
#1 Por ahora el recuento muestra que ganó el candidato de la derecha.
sotillo
#7 Pucherazo, como todos
Pertinax
Es ella quien ha llamado a los disturbios para impedir el recuento.
aPedirAlMetro
#2 Ejem ejem...

El Tribunal Constitucional de Rumanía anula las elecciones presidenciales tras la "injerencia rusa"
es.euronews.com/my-europe/2024/12/06/el-tribunal-constitucional-rumano

Pero claro, aqui como las injerencias fueron de USA... tralara tralara...
Pertinax
#5 Ejem, ejem... Aquí, quien exige la nulidad de las elecciones es Castro, sin esperar siquiera al recuento. Te has venido un poco arriba, y antes de tiempo.

Pero claro, como quien las quiere anular es la izquierda, tralará tralará...
aPedirAlMetro
#6 Da igual quién lo pida. Da igual si hay o no hay recuento.
Ha habido injerencias norteamericanas demostradas (En Rumanía por ejemplo había sospechas de injerencias rusas).

Tápate un poco, cínico.
Pertinax
#8 Así que aquella anulación te pareció mal, pero esta, que exige Castro pero que ni siquiera ha tenido lugar aún porque se están recontando los votos para detectar anomalías, te parece bien. Pero el cínico soy yo.
aPedirAlMetro
#9 "Así que aquella anulación te pareció mal"
Si hubo injerencias que alteraron el resultado de los comicios, bien anuladas estan.

Venga, sigue arrastrándote en el lodo, sinvergüenza
Si, el cinico eres tu
Pertinax
#11 Te noto parcialmente exaltado. Cuídate eso.
aPedirAlMetro
#13 Como me va a exaltar un meme andante como tu? xD
Solo das vegüenza ajena
candonga1
Que enseñen las actas.

:troll:
HeilHynkel
El pertinaz embuste de siempre.
woody_alien
Pues que viva Honduras ...  media
