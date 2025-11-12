·
Presentación del libro de Luis Rubiales, en directo: Un espontáneo irrumpe en el acto y le tira un huevo al expresidente
Luis Rubiales presenta este jueves en Madrid su nuevo libro, Matar a Rubiales...
etiquetas
rubiales
libro
deportes
#5
Top_Banana
#4
Al precio que están los huevos, sale ganando esa chaqueta.
1
K
24
#1
YSiguesLeyendo
*
¡Un espontáneo lanza huevos a Rubiales! Un hombre ha irrumpido en el acto y
le ha lanzado tres huevos
al expresidente de la RFEF, que no ha dudado en encararse con el espontáneo.
1
K
21
#17
Ultron
#1
enlace al vídeo
youtu.be/yrBecqt51aA?si=JYZX76vHJxbgSXws
0
K
7
#3
Verdaderofalso
Rubiales, manda huevos
0
K
20
#6
alfre2
Díganme si gritó aquello de “Cabezahuevo!!”
1
K
18
#14
operuco
#6
La broma de audio, verdad?
Pobre
0
K
6
#16
dclunedo
Justificando la violencia. Este tío es un impresentable pero tiene todo el derecho a intentar vender un panfleto o hacer lo que le venga en gana... Que gentuza que justifica todo mientras que sea de su cuerda....
1
K
16
#19
joseac
Y gracias a todo esto nadie se acuerda de ese mundial ganado, y sí del beso....
0
K
11
#9
Arzak_
Se lo puso a huevo
0
K
11
#13
Ovlak
*
La mierda de la Sole, endevé como ma puesto
0
K
11
#15
Javi_Pina
Era mejor robarle un beso teniendolo bien amarrado
0
K
10
#2
jewel_throne
¿Y qué más da? A este tío todo le resbala.
0
K
10
#4
zuul
#2
Pues el huevo no le ha resbalado, se le ha quedado bien pegao a la chaqueta
0
K
9
#7
antesdarle
#2
sorprende que una persona condenada por agresión sexual que tiene una orden de alejamiento hacia la víctima tenga los huevazos de publicar un libro para cargar contra ella. Es para cancelar de por vida a la editorial que se ha prestado a eso. Por una tontería secuestraron la portada de el jueves.
3
K
40
#8
YSiguesLeyendo
#7
la editorial:
www.ultimalinea.es/
3
K
49
#21
El_Tio_Istvan
#8
0
K
12
#12
alcama
#7
Es curioso,porque Otegi está condenado por secuestro y pertenencia a banda armada y es socio de Gobierno. Ahí no tenéis tantos reparos
1
K
19
#18
tollendo
*
#12
Por mucho que lo repitáis, los únicos socios de gobierno actuales son PSOE y Sumar.
Por cierto, ¿qué expresidente del PP dijo
"si Herri Batasuna abandona la violencia, podrá participar en la política como cualquier otra fuerza"
? ¿Qué eurodiputado del PP dijo
"quien ha cumplido su pena está rehabilitado para la vida política”
?
0
K
10
#11
Apotropeo
Le vendrá bien, el huevo es muy bueno para el pelo . Como decía el gran Tino Casal: champú de huevo
0
K
9
#10
SMaSeR
Jodo, 3 huevos!!, 50€ le habrá costado la protesta.
0
K
7
#20
meroespectador
Seguro que lo ha preparado el mismo para ir de víctima y llamar la atención.
0
K
7
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
