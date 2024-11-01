edición general
El preocupante crecimiento de la emigración israelí.

(Sept/2025) 79.000 israelíes huyen del país en solo un año, mientras apenas 25.000 inmigrantes llegan. La sangría humana, desatada por la crisis política y la guerra tras el 7-O, provoca una aguda fuga de cerebros: profesionales y familias enteras abandonan desilusionados su tierra. El sueño sionista se desmorona: la diáspora israelí revitaliza comunidades judías en Europa mientras el país se vacía.

XtrMnIO #4 XtrMnIO
Pues porque no es su país, no tienen apego a la tierra porque no es suya.
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
La diáspora de Israeli es lo que puede salvar al mundo.
Asimismov #2 Asimismov *
Permíteme un matiz:
La diáspora puede salvar a lsrael, y envenenar al resto del mundo.
Edheo #3 Edheo
Ups.. ahora van a reclamar nuevas tierras prometidas?
Joder... qué marrón, no?
