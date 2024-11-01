El preocupante crecimiento de la emigración israelí.

(Sept/2025) 79.000 israelíes huyen del país en solo un año, mientras apenas 25.000 inmigrantes llegan. La sangría humana, desatada por la crisis política y la guerra tras el 7-O, provoca una aguda fuga de cerebros: profesionales y familias enteras abandonan desilusionados su tierra. El sueño sionista se desmorona: la diáspora israelí revitaliza comunidades judías en Europa mientras el país se vacía.