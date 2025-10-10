Preocupa la adicción al Kraton en los Estados Unidos

El kratom se ha vuelto muy popular: el 9% de adultos estadounidenses aseguran consumirlo según el Journal of Psychoactive Drugs. Pero una búsqueda en redes sociales revela que también tiene un lado oscuro. En TikTok, videos virales advierten sobre lo adictivo que puede ser, y los usuarios describen síntomas de abstinencia muy intensos cuando intentan dejarlo. En Reddit hay un foro dedicado a dejar el kratom, con 20,000 miembros, muchos de los cuales celebran los días, semanas e incluso años que llevan sin tomar y el dinero que han ahorrado.