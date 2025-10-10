edición general
Preocupa la adicción al Kraton en los Estados Unidos

El kratom se ha vuelto muy popular: el 9% de adultos estadounidenses aseguran consumirlo según el Journal of Psychoactive Drugs. Pero una búsqueda en redes sociales revela que también tiene un lado oscuro. En TikTok, videos virales advierten sobre lo adictivo que puede ser, y los usuarios describen síntomas de abstinencia muy intensos cuando intentan dejarlo. En Reddit hay un foro dedicado a dejar el kratom, con 20,000 miembros, muchos de los cuales celebran los días, semanas e incluso años que llevan sin tomar y el dinero que han ahorrado.

javibaz #1 javibaz
En general, quienes consumen kratom regularmente lo hacen para lograr objetivos específicos– como aliviar el dolor o la ansiedad– en lugar de usarlo con fines recreativos o solo para “drogarse”.
Si tuviesen un mejor acceso a la sanidad y a los medicamentos esto no pasaría.
Torrezzno #4 Torrezzno
En Kripton empezaron con esa mierda y mirad como acabaron
johel #3 johel
Recordad la gran y sutil diferencia comercial entre usa y europa; En usa se puede vender todo lo que no este prohibido y en europa solo se puede vender lo que esta permitido.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Suena a semidios calvo que danda repartiendo hostias como panes.
#7 R2dC
#2 O a comida para ballenas
#9 Juantxi
Todo lo que puede producir sindrome de abstinencia, que se lo tome otro, si quiere.
Asimismov #10 Asimismov
#9 te aviso que la comida produce síndrome de abstinencia y si no vuelves a comer, te mueres.
#5 Epaclon
primera busqueda rapida en google...

Quienes lo usan dicen que, en dosis bajas, el kratom actúa como un estimulador que los hace sentir más alerta y con más energía. En dosis más altas, dicen que alivia el dolor, actúa como calmante y baja la ansiedad, como un sedante. Algunas personas usan el kratom para calmar los síntomas de abstinencia de opioides. :palm:
Dectacubitus #8 Dectacubitus
Yo hace años que tomo kratom. No es más que una infusión como el café (aunque bastante más malo).
El kratom no tiene efectos secundarios perjudiciales en absoluto.
ElBeaver #6 ElBeaver
Otra cosa para darse un subidón, de vez en cuando surge una nueva.
