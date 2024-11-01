Premios Nobel: países protagonistas, secundarios, de reparto y... España sigue siendo un figurante

Las estadísticas hablan por sí solas: a lo largo de la historia de los Nobel, los Estados Unidos y el Reino Unido lideran el número de premios por un margen enorme. Se mantienen las críticas que históricamente han apuntado a un sesgo institucional en la concesión de estos galardones, argumentando que la enorme desproporción favorable a estos dos países anglosajones no se debería únicamente a una tamaña superioridad en la investigación. Por último, parece obvio que existe cierta endogamia sueca, puesto que los comités de selección (para la mayor