Preguntamos a los aficionados de la NFL cuánto se han gastado para venir a Madrid: partido histórico también para el bolsillo

Este domingo los Dolphins juegan un partido histórico en el Santiago Bernabéu, y muchos aficionados se han acercado a Madrid para disfrutar de un domingo de fútbol americano. El HuffPost se ha acercado al estadio del Real Madrid para preguntarles cuanto dinero les ha costado venir a la capital. Algunos han escatimado en gastos, otros han cumplido un sueño por todo lo alto. Aunque el partido ha despertado emociones positivas en los aficionados, no ha quedado ahí. Muchos fans de la NFL no han dudado en sacar sus mejores vestimentas, una ropa que.