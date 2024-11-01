edición general
Preguntamos a los aficionados de la NFL cuánto se han gastado para venir a Madrid: partido histórico también para el bolsillo

Este domingo los Dolphins juegan un partido histórico en el Santiago Bernabéu, y muchos aficionados se han acercado a Madrid para disfrutar de un domingo de fútbol americano. El HuffPost se ha acercado al estadio del Real Madrid para preguntarles cuanto dinero les ha costado venir a la capital. Algunos han escatimado en gastos, otros han cumplido un sueño por todo lo alto. Aunque el partido ha despertado emociones positivas en los aficionados, no ha quedado ahí. Muchos fans de la NFL no han dudado en sacar sus mejores vestimentas, una ropa que.

Torrezzno #5 Torrezzno
Si algo sabe Floren es como hacer dinero
Solinvictus #1 Solinvictus
El deporte más aburrido después del beisbol.
FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
#1 ¿Mas que la actual F1? Imposible
#6 LunaTiko
#1 #2 Y el golf!!
Solinvictus #12 Solinvictus
#6 porque no sabes jugar, hay que meter no tienes que meter la pelota en el agujero sino el palo.
Solinvictus #8 Solinvictus
#2 según el circuito, los circuitos urbanos son un tostón, y encima ahora caen cuatro gotas y te paran la carrera, para que quieren los neumáticos de lluvia extrema?
tul #16 tul
#8 pa colocarselos a los incautos
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Es la novedad, no creo que tenga mucho recorrido en españa, aunque ya se sabe todo lo que venga de EEUU nos lo meten con calzador.
gordolaya #7 gordolaya
#1 No lo vi, pero no puede ser mas aburrido que el futbol, Dios me resulta somnífero cualquier partido....., deporte lento, ñoño como no vi otro..., nunca entendí la fama que tiene....
themarquesito #22 themarquesito
#7 El fútbol americano es un deporte con muchísimas interrupciones, muchas más que en el fútbol donde además son más breves por norma general.
Robus #10 Robus
#1 Recuerda el capítulo de los Simpson en que retransmiten un partido de "Soccer"... para ellos lo aburrido es "nuestro" Futbol.

Supongo que la NFL tiene "ratitos" de emoción entre mucha pausa, pero el futbol es aburrido todo el rato.
Solinvictus #13 Solinvictus
#10 recuerdas el episodio de los Simpsons en el que ven un partido de beisbol sin estar borracho?
#11 concentrado
#1 El críquet estaría muy arriba en esa clasificación de deportes aburridos
#14 Feliberto
#1 Y del tenis xD
Eibi6 #21 Eibi6
#1 los deportes americanos en general son bastante aburridos, copón hasta la NBA se hace bola de lo largos que son y la cantidad de interrupciones que hay en los partidos

A mi en él fondo tanto él baseboll como él fútbol americano si fueran más dinámicos/rápidos no me parecerian para nada aburridos, baseboll para jugar en la playa es bastante entretenido
Veelicus #9 Veelicus
La gran capital del Reino de España invadida por la cultura de EEUU y todos los de las banderitas encantados!.
Menuda banda de traidores.
elgranpilaf #15 elgranpilaf
#9 Fuera de aquí los yankees. Y que se lleven las bases con ellos!!!
Expat_Guinea_Ecuatorial #18 Expat_Guinea_Ecuatorial
#9 Es la famosa multiculturalidad
asola33 #20 asola33
Vi un rato muy corto por la TV y no vi casi actividad. Lo más sorprendente para mi es que el campo estaba casi lleno de, supongo, seguidores. Me pregunto de donde ha salido esta gente.
Pointman #3 Pointman
Donde este el fútbol australiano... :take:
#17 gyllega
en este meneo ya se han catalogado de aburridos: futbol, beisbol, F1... no veo ninguno pero si tienen millones de seguidores, gente que los ve todas las semanas, algo tendran. esta claro que por estos lares no hay mucho "deportista"
gordolaya #19 gordolaya
#17 Precisamente a algunos no nos gusta porque practicamos deportes, lo que la gente ve no es un deporte, es un espectáculo, yo lo pongo al nivel de la danza clásica, la bailarinas están muy en forma pero nadie las llama deportistas, igual pienso yo de las estrellas mediaticas del jurgol
