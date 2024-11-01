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Si la pregunta es cuánto nos va a durar la gasolina mientras dure la guerra de Irán no hay una respuesta clara, pero sí una fecha importante: 10 de abril

Si la pregunta es cuánto nos va a durar la gasolina mientras dure la guerra de Irán no hay una respuesta clara, pero sí una fecha importante: 10 de abril

J.P. Morgan alerta de un “shock secuencial” del petróleo que avanzará de Asia a Europa. Asia, la primera en notar el impacto entre finales de marzo y el 1 de abril, sería inminente. África entraría en la siguiente fase entre el 2 y el 5 de abril, con caídas de demanda de hasta 250.000 barriles diarios en escenarios de baja reserva y efectos visibles en la movilidad diaria. En cuanto a Europa, la fecha que aparece en el mapa es el 10 de abril. A partir de ese momento, según el estudio la llegada de petróleo del Golfo se reduce de forma crítica.

| etiquetas: petróleo , morgan , shock , guerra , irán , israel , eeuu , ormuz , brent , gasolina
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4 comentarios
10 1 1 K 126 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Cuando os manden al ERTE, dadle las gracias a los amigos del PP y Vox, o sea a USA y a Israel, y no olvidéis criticar al Perro cuando os dé ayudas a vosotros y pasta a fondo perdido a vuestro jefe para que aguante y no quiebre la empresa mientras se soluciona el desastre, como cuando el COVID.

Sostenedla, no la enmendéis. Ser derechista es duro, pero en verdad os digo que vuestro será el Reino de Satán, ˙uéɯ∀
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
#2 Anda! como en la pandemia!
La gente se quejó entonces. Posiblemente prefirieran la receta de Rajoy de 2012-2014: al puto paro, la empresa a cerrar y tú desahuciado por el banco.
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JoseRvValjean #1 JoseRvValjean
La gasolina no es el problema, el problema es el diesel que mueve la agricultura, el transporte y la economía industrial.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Y mi coche, hostias. xD
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menéame