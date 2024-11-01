Si la pregunta es cuánto nos va a durar la gasolina mientras dure la guerra de Irán no hay una respuesta clara, pero sí una fecha importante: 10 de abril

J.P. Morgan alerta de un “shock secuencial” del petróleo que avanzará de Asia a Europa. Asia, la primera en notar el impacto entre finales de marzo y el 1 de abril, sería inminente. África entraría en la siguiente fase entre el 2 y el 5 de abril, con caídas de demanda de hasta 250.000 barriles diarios en escenarios de baja reserva y efectos visibles en la movilidad diaria. En cuanto a Europa, la fecha que aparece en el mapa es el 10 de abril. A partir de ese momento, según el estudio la llegada de petróleo del Golfo se reduce de forma crítica.