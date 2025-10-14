edición general
15 meneos
50 clics
Las predicciones sobre la mortal tormenta en Alaska podrían haberse visto afectadas por los recortes de Elon Musk y Trump

Las predicciones sobre la mortal tormenta en Alaska podrían haberse visto afectadas por los recortes de Elon Musk y Trump  

El pronóstico de la poderosa y mortal tormenta que azotó pequeñas comunidades del oeste de Alaska durante el fin de semana probablemente se vio agravado por la falta de datos meteorológicos provocada por los recortes del Gobierno de Trump. [eng]

| etiquetas: doge , cambio climatico , eeuu , alaska
12 3 1 K 215 actualidad
9 comentarios
12 3 1 K 215 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
En España los que más apoyan a Israel, Vox y PP, atacan a la AEMEt, al cambio climático... y allí hacen lo mismo porque hunde el consumo, las inversiones, turismo. Mientras muertos, desastres... Y luego obvio hacen dinero con la reconstrucción

Además si criticas que Israel mató a Charlie Kirk en redes o hablas del cambio climático, saltan los mismos bots en redes sociales

Aquí tenemos a los del genocidio de los altos de golán, el genocidio de palestina, montando otro genocidio
1 K 33
Milmariposas #6 Milmariposas
54% de esa gente votó por el zanahorio. Que se lo coman con patatas. Lo siento por el otro cuarenta y tantos por ciento.
1 K 26
Chinchorro #7 Chinchorro
Han muerto pobres, no pasa nada.
1 K 24
Leconnoisseur #4 Leconnoisseur
La estupidez mata
1 K 21
#5 omega7767
#4 votar a estúpidos es una estupidez y mata
4 K 46
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Al final Bill Gates va a tener razón el jodio xD
0 K 20
mmpulido #9 mmpulido
De primero de Trumpismo: No mires arriba!
0 K 10
#2 Barriales *
Afectó a sus votantes. Es lo querían, es lo que tienen.
0 K 8
#8 Eukherio
Lo de intentar predecir la magnitud de las catastrofes son arcanos oscuros que ofenden a la voluntad del señor.
0 K 8

menéame