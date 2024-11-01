edición general
13 meneos
157 clics
«Los precios han subido un 80 %»: se viraliza un vídeo que compara un ticket del Mercadona actual con uno del 2004 y el resultado es catastrófico

«Los precios han subido un 80 %»: se viraliza un vídeo que compara un ticket del Mercadona actual con uno del 2004 y el resultado es catastrófico

La nostalgia suele ser una herramienta traicionera, especialmente cuando se aplica a la economía doméstica, a la que todos estamos expuestos semana tras semana. Solemos creer que antes todo era más barato, pero sin tener la prueba que cuantifique exactamente cuánto nos hemos empobrecido en términos de poder adquisitivo. Esa prueba, sin embargo, ha llegado. Un vídeo que circula como la pólvora en X ha comparado la realidad inflacionaria de las últimas dos décadas en España, utilizando como vara de medir la situación un ticket del Mercadona. Rec

| etiquetas: precios , precios , mercadona , 2004
11 2 0 K 116 actualidad
17 comentarios
11 2 0 K 116 actualidad
Comentarios destacados:      
yoma #2 yoma
Y el SMI en ese año eran 574 euros. :troll:
8 K 121
#4 Almirantecaraculo
#2 y mientras los gobiernos de "izquierdas" subía el SMI e intentaba crear un escudo social, ayudas, y mejoras para los trabajadores, la derecha a boicoteado cualquier avance.
Y no olvidemos que en esos 21 años ha habido varias guerras, una pandemia y el clima está dejando notar su cambio.
2 K 33
FunFrock #16 FunFrock
#4 en que afecta el clima al sueldo y el incremento de los precios?
0 K 8
tdgwho #11 tdgwho
#10 Ya, pero es mucha casualidad porque resulta que nunca se dice que en el resto son iguales.

El odio a mercadona es enfermizo.
0 K 10
tdgwho #14 tdgwho
#13 Ah, tiene que ser a nivel nacional... lidl, alcampo...

Pero es que los que están en menor "implementación" tienen precios similares.
0 K 10
tdgwho #6 tdgwho
Me encanta como centran las cosas en Mercadona, pero luego vas a cualquier otro supermercado y las cosas están en el mismo rango de precios xD
0 K 10
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#6 pues por eso se usa como referencia, porque en otros supermercados es más o menos igual.
0 K 10
Aokromes #13 Aokromes
#6 dime otro supermercado que este implementado a nivel nacional para usarlo e referencia :-)
0 K 10
#15 fremen11
No será por ser una de las cadenas que más ha aumentado los precios durante y la potpandemia?
O por tener a gente repartiendo el día de la DANA??
O por no dejar sindicarse a la gente??
0 K 8
taSanás #1 taSanás *
Falso! Tienes que creerte el dato del IPC (un 39% dicen)
0 K 7
#3 capitan.meneito
#1 39 dice, jejejejeje  media
3 K 48
taSanás #5 taSanás
#3 cierto, lo saqué del 2008
1 K 18
#8 capitan.meneito
#5 aun así nos quedamos cortos, nos sablean por todos lados :-(
0 K 11
#7 Nastar
El smi es una puta mierda, han cadi igualado el modal con el smi, pero la diferencia es cristalina, el poder adquisitivo del modal siempre ha sido muy superior al smi.

Ahora no

Somos todos igual de pobres
0 K 7
#9 mstk
#7 Eso no es culpa del smi, es tuya por no reclamar mas sueldo a tu jefe.
5 K 71
#17 Nastar
#12 perdona, yo tengo un salario de mas de 50k, que me he currado, piso pagado y un chalet cuya hipoteca paga mi inquilino....

Pero cuando me dicen que la vivienda esta cara, respondo que lo que es bajo es tu sueldo, que no se ha movido en 20 años. Tambien vale para #9
0 K 7
Top_Banana #12 Top_Banana
#7 ¿A tí quien te tiene que subir el sueldo? ¿El Perro? ¿El Coletas? ¿Tu jefe?
0 K 17

menéame