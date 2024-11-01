edición general
¿El precio de callar a Trump? Europa cederá sus riquezas en el Ártico

Europa retendrá la soberanía, pero perderá el control de materias raras y rutas comerciales. El texto del Tratado de 1951 permite ocupar amplias zonas de la isla por razón de seguridad. Trump se quedará con el control económico y defensivo de Groenlandia, aunque la soberanía siga siendo danesa. La UE será de alguna manera la gran damnificada, porque la pérdida de poder sobre el Ártico deja el control de las rutas marítimas en manos de Estados Unidos, así como la explotación de las tierras raras y reduce su papel al de vasallo.

MiguelDeUnamano
Y una mierda, así no se calla a un personaje como este, de la misma manera que no se calma a un niño caprichoso concediéndole cada capricho.
Dav3n
#1 A ver qué dicen estos payasos sobre lo que pretenden montar en Irán :clap:

x.com/Globalsurv/status/2015005685545893936
powernergia
Trump se queda con lo que ya tenía, más la desconfianza de una Europa que va abriendo los ojos.
Dav3n
#3 La de los europeos en todo caso, nuestros políticos andan esperando que les llegue el relevo para salir corriendo de ahí, cosas de trabajar para la banca...
angelitoMagno
El texto del Tratado de 1951 permite ocupar amplias zonas de la isla por razón de seguridad.

Esperad. ¿Que el tratado sobre Groenlandia da respaldo legal a las aspiraciones de Trump sobre la isla?
¿Y porqué es la primera vez que leo esto? Me parece un detalle importantísimo que apenas se había comentado hasta ahora.
Donal_Trom
Lo que viene siendo bajarse los pantalones con discreción
Ukchay
El economista aprovecha un artículo sobre groenlandia para azuzar al gobierno por el accidente de tren en el último parrafo, que calidad periodística.
A.more
Los dirigentes abren los ojos cuando Trump se la mete profunda. Muévete monito
Don_Pixote
Es económicamente inviable explotar las reservas de Venezuela, como para ponerte a hacer minas ahí…
Dav3n
#5 Como siempre, vas tarde y mal. Se trata de control, presente y futuro.

Subyugación para apuntalar lo que quede del imperio.

Si, se han bajado los pantalones y te lo van a volver a demostrar en Irán y Siria, como siempre, a las órdenes del amo.

Starmer ya está moviendo efectivos en Oriente Medio para dar apoyo, tú verás xD
Don_Pixote
#8 Que si
Que ya se que vienes a hablar de tu libro en meneame
