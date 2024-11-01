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El PP llama "basura política" a María Jesús Montero y los tuiteros responden: "Han perdido el norte"

El PP llama "basura política" a María Jesús Montero y los tuiteros responden: "Han perdido el norte"

La deriva del PP desde la irrupción de la extrema derecha es como ver un accidente de tráfico a cámara lenta. Los de Feijóo han visto cómo Vox se saltaba los semáforos en rojo y no pasaba nada y han decidido seguir su ejemplo. Pero la suerte se acaba algún día.

| etiquetas: elecciones , andalucia , maria jesus montero , psoe , pp
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7 comentarios
24 5 4 K 269 actualidad
Nube_Gris #3 Nube_Gris *
Se llama Principio de Transposición de toda la vida...

Si le funcionó al nazismo y a Hitler al punto de engañar a todo un país, ¿por que no debería de funcionarle al PP y a Feijóo?

Han pasado 90 años desde entonces, pero el odio y la inquina del ser humano no cambia y hay gente que sabe de sobra como mantener esa llama encendida.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
no, es un ser de luz que en su primera intervención desde Andalucía como candidata se ha puesto a alabarse a sí misma en tercera persona y a decir que la mujer más poderosa de la democracia se ha rebajado a ser candidata al gobierno andaluz... un ser de luz, vamos!
5 K 39
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Si la Montero es basura política, los pepetarras son inmundicia corrupta.

Qué luego no pidan el respeto que no se merecen.
2 K 35
Vodker #5 Vodker *
Siempre he sido un férreo defensor de una oposición fuerte y dedicada a controlar las corruptelas del poder. Mande quien mande y sea quien sea quien esté en la oposición.
Pero con el PP desde hace baaaastantes años no puedo. Ni en un lugar ni en el otro.
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correcorrecorre #4 correcorrecorre
Más que un accidente de tráfico a cámara lenta, un accidente de tren... La verdad es que el servilismo que tienen el diario como tve1 es de admirar....
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#7 poxemita
Basura política no, política a secas, y andaluza estereotipica, ni un presupuesto ha presentado en esta legislatura, siempre dejándolo para mañan.
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#6 ManTK
El Sur también existe.
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menéame