El PP llama "basura política" a María Jesús Montero y los tuiteros responden: "Han perdido el norte"

La deriva del PP desde la irrupción de la extrema derecha es como ver un accidente de tráfico a cámara lenta. Los de Feijóo han visto cómo Vox se saltaba los semáforos en rojo y no pasaba nada y han decidido seguir su ejemplo. Pero la suerte se acaba algún día.
| etiquetas: elecciones , andalucia , maria jesus montero , psoe , pp
Si le funcionó al nazismo y a Hitler al punto de engañar a todo un país, ¿por que no debería de funcionarle al PP y a Feijóo?
Han pasado 90 años desde entonces, pero el odio y la inquina del ser humano no cambia y hay gente que sabe de sobra como mantener esa llama encendida.
Qué luego no pidan el respeto que no se merecen.
Pero con el PP desde hace baaaastantes años no puedo. Ni en un lugar ni en el otro.