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El PP confía en el apoyo de Junts para frenar la regulación de inmigrantes

El PP confía en el apoyo de Junts para frenar la regulación de inmigrantes

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, confía en el apoyo de Junts para intentar limitar la regulación de inmigrantes a través de la Ley de Multirreincidencia que aprobó hace unos días en el Senado y que el próximo jueves deberá votarse en el Pleno del Congreso. Sin embargo, teme que el PSOE busque recurrir al "filibusterismo" parlamentario o a "alguna artimaña" para impedirlo.

| etiquetas: pp , apoyo , junts , regulación , inmigrantes
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Leon_Bocanegra
Ya lo dijo Rufián, estos acaban en el gobierno pactando con Puchi.
6 K 71
neiviMuubs #4 neiviMuubs
#1 yo espero historia de amor al más puro estilo Aznar-Pujol de los 90, quien quiere nacionalismos españoles o catalanes cuando pueden saquear juntos como soldados del amor, entre ellos no habrá guerra entonces, vivirán al ritmo de un mismo tambor~
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D303 #2 D303
Si la regulación la hace Aznar, el texano, es buena idea. Si la hace Pedro Sánchez, el perro, es para el reemplazo y ganar votos.
Creo que tiene buenas cosas Sánchez pero también mucho en que mejorar pero que que alternativa tenemos? Feijoo el I no se de geografía ni literatura o Abascal el morisco recojo paguitas
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Lamantua #5 Lamantua
#2 Si Sánchez o el psoe gobernase con mayoría absoluta poca diferencia habría.
1 K 15
D303 #6 D303
#5 Protección del sistema social, ayudas a familias en peligro de exclusión social y realmente poco más. Pero con eso basta para notar la diferencia. Ya sabemos que proteger la Sanidad Pública es cosa de los gobiernos autonómicos y están en manos de quien están. Pero ya digo que hay mucho que mejorar pero mucho mas que empeorar si gobierna la derecha.
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Mesto #7 Mesto
#2 Lo del remplazo y los votos lo dijo la propia Irene Montero, no es algo que se haya inventado nadie.

www.youtube.com/shorts/SDWAFultiXk
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#9 Leon_Bocanegra
#7 si es algo que se haya inventado alguien. Concretamente Renaud Camus.
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#3 CuiProdestHocBellum
Lo mejor de cada casa fascista. PP, VOX y Junts... Puchi ya ha sacado la patita del todo. Pronostico su regreso tras moción de censura u otras tropelías junto a PP-VOX. Si chupa rabo de pepero, dejará de ser un peligro para esos jueces tan justicieros. Que puto asco dan.
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#10 Nuisaint
Junts está viendo como los racistas de Aliança Catalana les están comiendo la tostada y es muy probable que se sumen al PP con la esperanza de retener a sus votantes
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Expat_Guinea_Ecuatorial #8 Expat_Guinea_Ecuatorial
Si todas las comunidades tuvieran transferidos el control de fronteras e inmigracion como se ha concedido a Cataluña no habria que preocuparse de lo que el parlamento diga. Esa es la via, que todas las comunidades consigan lo mismo
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SalchichonVegano #11 SalchichonVegano *
Entre Bomberos no se pisan la manguera o perro no come carne de perro....
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menéame