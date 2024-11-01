El PP confía en el apoyo de Junts para frenar la regulación de inmigrantes

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, confía en el apoyo de Junts para intentar limitar la regulación de inmigrantes a través de la Ley de Multirreincidencia que aprobó hace unos días en el Senado y que el próximo jueves deberá votarse en el Pleno del Congreso. Sin embargo, teme que el PSOE busque recurrir al "filibusterismo" parlamentario o a "alguna artimaña" para impedirlo.