El PP cede otra vez ante Vox en Extremadura: Guardiola perdonará 45 millones a la central nuclear de Almaraz

Guardiola adelantó el sábado pasado que iba a “ajustar la fiscalidad regional” para favorecer a estas eléctricas, pero ahora ha concretado su propuesta. Las arcas autonómicas dejarán de ingresar 15,5 millones en 2027, 27 millones en 2028 y 45 millones en 2029 por el impuesto de instalaciones que inciden en el medio ambiente. Ahora mismo, la central nuclear de Almaraz paga unos 80 millones de euros por la conocida como ecotasa, por lo que el PP está dispuesto a rebajar el impuesto más de la mitad.