edición general
9 meneos
10 clics
El PP carga en la Asamblea de Madrid contra la diputada de Más Madrid que se embarcó en la flotilla

El PP carga en la Asamblea de Madrid contra la diputada de Más Madrid que se embarcó en la flotilla

Su portavoz, Carlos Díaz Pache, atacó a la diputada de Más Madrid, Jimena González, que estuvo detenida por Israel tras embarcarse en la flotilla: “Señora Jiména de Arco, qué bueno verla aquí nuevamente después de su excursión a ninguna parte por el Mediterráneo. Qué buena verla aquí sana y salva. Mientras usted estaba de vacaciones, Estados Unidos ha conseguido una paz que ustedes desprecian”. Todo entre aplausos de la bancada del PP y sin que la presidencia de la Cámara le llamase al orden.

| etiquetas: pp , más madrid , diputada , flotilla
9 0 0 K 103 actualidad
5 comentarios
9 0 0 K 103 actualidad
fareway #1 fareway
Las encuestas los tienen vomitando bilis... VOX les va a pasar... con una vicepresidencia las posibilidades de trincar son menores. Crisis pepera. Me meo de risa.
1 K 28
skaworld #4 skaworld
Señor que no hizo absolutamente nada por parar un genocidio afeando a alguien que hizo algo (relevante o irrelevante ya cada uno, pero algo que implica levantar el culo).

Muy fan
1 K 22
#3 josejon
No solo es cómplice quien arma el brazo de quien dispara, si no también quien aplaude al asesino.
Diría que confiemos en la justicia de la Historia, pero no sé quién la escribirá, así que quizás tampoco para entonces sean resarcidas la víctimas.
0 K 10
#2 Ganpalo
Muy flojo estuvo Pache, si eso es "cargar" como dice escolar, que venga dios y lo vea. Es que esta gente tiene la piel mu fina
0 K 6
#5 Dexton
 media
0 K 6

menéame