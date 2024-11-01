El PP busca relacionar al Gobierno con la Venezuela de Maduro creando otra comisión en el Senado

El Partido Popular (PP) está tan preocupado por la democracia y la ciudadanía de Venezuela que, en las últimas horas, ha apoyado una operación militar y un secuestro que contraviene el derecho internacional, ignorando a los muertos causados por los bombardeos de Estados Unidos; ha considerado a María Corina Machado representante política legítima, pese a no haber ganado ningunas elecciones; y ha lanzado una campaña contra el Gobierno español y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, único objetivo real que existe