El PP busca relacionar al Gobierno con la Venezuela de Maduro creando otra comisión en el Senado

El PP busca relacionar al Gobierno con la Venezuela de Maduro creando otra comisión en el Senado

El Partido Popular (PP) está tan preocupado por la democracia y la ciudadanía de Venezuela que, en las últimas horas, ha apoyado una operación militar y un secuestro que contraviene el derecho internacional, ignorando a los muertos causados por los bombardeos de Estados Unidos; ha considerado a María Corina Machado representante política legítima, pese a no haber ganado ningunas elecciones; y ha lanzado una campaña contra el Gobierno español y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, único objetivo real que existe

comentarios
Guanarteme #3 Guanarteme
Gensanta, el tonto y la linde... :palm:
oceanon3d #10 oceanon3d
#3 Se debería estudiar alguna acción legal para denunciar el PP por la utilización del senado por motivas espurios.

Lo de esta banda de amorfos mentales y morales que se hace llamar oposición ya es de traca.
Olepoint #11 Olepoint
#3 A ver si un día deciden dejar de robar y empiezan a pensar en ganar las elecciones con un programa que mejore la vida de la mayoría, de los trabajadores.. Ah, no , que para eso están ya los progresistas, claro... :troll:
Milmariposas #1 Milmariposas
:wall: :wall:
#6 DobleCapital
#1 Relacionado: Política Zapatero figura entre los 64 investigados en un expediente judicial de Nueva York por colaborar con el régimen de Maduro
www.vozpopuli.com/espana/politica/zapatero-figura-entre-los-64-investi
vicus. #7 vicus.
Sería más fácil relacionar al PP y VOX con el fascista y el pederasta al que admiran.
Amoniaco #5 Amoniaco
Lo busca o lo está? Está relacionado ocn maduro? Esta relacionado con algo ilegal junto al gobierno de Maduro? Que llevaba el equipaje que no facturaron?
Si, soy consciente que feijoo ha etssdo con narcos. Y ojala se demuestre que ha tenido algo que ver y acabe en la puta cárcel. Pero el gobernó actual, el del progreso, el de pedro Sánchez, ha tenido algo que ver?
Kantinero #2 Kantinero
Todavía no ha hecho suficientemente el ridículo en este asunto el PP, ahora en su huída hacia delante se superará, próximo argumento la culpa de todo es de ZP, malo, cacaculopedopis.
#4 unocualquierax
Joer ! ¡Qué hartos nos tienen !
#8 Vespas
Por favor que sigan. Esto ayuda a que hasta los suyos se cansen de ellos y sus (cada vez más cercanas al ridículo) gilipolleces. Aún quedan muchos por abrir los ojos. Dejadles que sigan.
#9 VFR
#8 No sé yo, más bien diría que simplemente provoca un trasvase de votos del PP a VOX
cruzado1208 #12 cruzado1208
este freixo es un hacha ya se lo dijo a mazon la clave es la comunicacion lo demas no importa
