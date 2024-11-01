Povisa, crisis en el mayor hospital privado de Galicia que vive de hacer negocio con la sanidad pública

El hospital, propiedad de una multinacional francesa y que cubre a casi el 20% de la población del área sanitaria de Vigo, vive una fuga de pacientes, médicos y enfermeros que pone en peligro la at...
| etiquetas: hospital , povisa , crisis , sanidad , galicia
Desde hace 2 o 3 años todo ha empeorado muchísimo y están esperando a que abran el cupo del Cunqueiro de 2026 para cambiarse.
No sé bien qué ha pasado pero ya no es lo que era.
Edito: parece que en el 19 lo compró Ribera y en el 22 un grupo francés compró Ribera.