edición general
14 meneos
50 clics
Povisa, crisis en el mayor hospital privado de Galicia que vive de hacer negocio con la sanidad pública

Povisa, crisis en el mayor hospital privado de Galicia que vive de hacer negocio con la sanidad pública

El hospital, propiedad de una multinacional francesa y que cubre a casi el 20% de la población del área sanitaria de Vigo, vive una fuga de pacientes, médicos y enfermeros que pone en peligro la at...

| etiquetas: hospital , povisa , crisis , sanidad , galicia
12 2 0 K 144 politica
4 comentarios
12 2 0 K 144 politica
vicus. #1 vicus.
La financiación público privada tiene estás cosas, ineficiente, caro y muchos sobres para los amigiños..
3 K 51
devilinside #2 devilinside
Pues no entiendo que tengan problemas económicos. No sé si han cambiado las cosas, pero llevaban toda la traumatología y rehabilitación de los accidentes de tráfico en la provincia de Pontevedra
1 K 18
sotillo #3 sotillo
#2 Son un pozo sin fondo
0 K 10
mund4y4 #4 mund4y4 *
#2 A nosotros es el hospital que siempre nos ha tocado. Mis padres llevan desde siempre en él y, de hecho, estaban tan contentos que cuando se abrió el cupo para el Cunqueiro decidieron quedarse.
Desde hace 2 o 3 años todo ha empeorado muchísimo y están esperando a que abran el cupo del Cunqueiro de 2026 para cambiarse.
No sé bien qué ha pasado pero ya no es lo que era.

Edito: parece que en el 19 lo compró Ribera y en el 22 un grupo francés compró Ribera.
0 K 11

menéame