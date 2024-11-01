Portugal deja sola a España en Europa y se convierte en uno de los países más restrictivos con los extranjeros pese a la escasez de trabajadores

Europa se encuentra inmersa en una oleada de endurecimiento de sus políticas migratorias. Portugal, uno de los países históricamente más flexibles con la llegada de extranjeros, ha dado un giro radical a su política migratoria. Este cambio puede tener varias implicaciones, en lo económico podría reducir el crecimiento potencial de la economía lusa, donde las vacantes de empleos son elevadas y la tasa de paro está cerca de mínimos históricos. El Ministro de Economía aseguró hace unas semanas que existe escasez de mano de obra en el país.