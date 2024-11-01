edición general
El ‘portaaviones insumergible’ de EEUU que Trump teme perder en el Índico: es el último eslabón del ‘collar de perlas’ de China

La historia de las Islas Chagos empieza con el exterminio de decenas de perros. Cuando los británicos aceptaron convertir el atolón de Diego García en una base estadounidense, se encontraron con un problema: allí vivía gente. Para que el Pentágono tuviera una nueva base de operaciones, Londres ejecutó una limpieza quirúrgica y atroz entre 1967 y 1971. A los chaguenses les expulsaron de sus casas y de su tierra; a sus perros, la compañía fiel de una vida en el Índico, los encerraban en cobertizos y los gaseaban con los tubos de escape de los...

Trump lanza un ultimátum a los aliados europeos de la OTAN por Groenlandia: “Podéis decir sí, y lo agradeceremos; o no, y lo recordaremos”
manbobi #2 manbobi *
Siempre que se recuerda este tipo de hechos me vienen a la cabeza los supuestos "Valores occidentales"
Mikhail #3 Mikhail
Resumen: Los británicos matan animales de compañía y expulsan a los legítimos habitantes de la isla para que los yankees hagan lo que quieran en el Índico. Conclusión: ¡Qué malos son los Chinos! :palm:
