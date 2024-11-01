¿Porqué Kim Jong-un no tiene que poner sus barbas a remojar?

Los Estados Unidos hace ya tiempo que definieron qué países configuran el eje del mal. Además de la heredera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Rusia) que está al frente de los malos, están Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, China y algunos otros países menores de África. No sé qué le habrá pasado por la cabeza al líder norcoreano estos días que acaba de celebrar un congreso en el que la decisión más importante, según comunican diarios relevantes como "El País", es "una renovada pulsión nuclear", o sea que va
Sí, que mala y terrorista es Irán que ayuda a los que quieren defenderse de sus invasores y nadie más lo hace
Lo que nos hace falta a nosotros también.
Y porque no hay nada de valor en el país.
Tampoco tiene Corea del Norte nada que le pueda interesar a otras potencias, así que…