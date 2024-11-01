edición general
¿Porqué Kim Jong-un no tiene que poner sus barbas a remojar?

Los Estados Unidos hace ya tiempo que definieron qué países configuran el eje del mal. Además de la heredera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Rusia) que está al frente de los malos, están Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, China y algunos otros países menores de África. No sé qué le habrá pasado por la cabeza al líder norcoreano estos días que acaba de celebrar un congreso en el que la decisión más importante, según comunican diarios relevantes como "El País", es "una renovada pulsión nuclear", o sea que va

#2 ldoes
Armas nucleares.
#2 Y que no es expansionista. Irán ejercía mucha influencia en la región creando grupos contrarios al régimen israelí.
#6 obmultimedia
#4 No tienen petroleo, siguiente pregunta.
#7 YoSoyTuPadre
#4 Grupos que se defienden de la invasión israelí de sus tierras: palestinos, libaneses, sirios, etc

Sí, que mala y terrorista es Irán que ayuda a los que quieren defenderse de sus invasores y nadie más lo hace :shit:
#5 eipoc
#2 no son solo armas nucleares, es también determinación, convicción, valentía y honor.
#14 Graffin
#2 Nuclear cucumbers
#1 HeilHynkel
Joder, pues por que va afeitao ... si dejara barba lo confundirían con papá Noel.
#15 juliusK
#1 Lampiño, es lampiño, creo que sale en el primer tomo de la "ideología" Juche: "Todos los descendientes del Líder Supremo Kim serán lampiños por si las flies"
#3 Selection
Porque tiene pepos nucleares.

Lo que nos hace falta a nosotros también.
#8 Enésimo_strike
Porque tiene al interior controlado por represión infernal y al exterior con nukes.

Y porque no hay nada de valor en el país.
#11 kumo
Posiblemente porque aunque pueda dar algún susto, Korea del Norte es bravucona, pero no demasiado peligrosa actualmente (están cerrados al mundo y van a su bola). Y tiene Korea del Sur y Japón controlandola de forma permanente.
#12 astur365_628eed2f50e0f
Porque está como las maracas de Machin y este si te tira unos pepinos nucelares
#13 mariKarmo
#10 Ni tienen gas, ni crudo, ni tierras raras. A nadie le interesa tocarle las narices al tipo ese. Y el tipo este tampoco se mete con nadie.
#9 mariKarmo
Ese señor no quiere problemas ni se va a meter en nada. Le basta con que le dejen en paz para que pueda seguir con su tiranía.

Tampoco tiene Corea del Norte nada que le pueda interesar a otras potencias, así que…
#10 Fumanchu
#9 Una mano de obra totalmente controlada y con una educación media no es algo que no sea valioso precisamente, por eso lo que más exportan son trabajadores a Rusia, y viven en campamentos que son como pequeñas Coreas. Por otro lado si quieres montar una fábrica de armas barata también te la construyen o si quieres sacar tu peli de animación los aburridos fotogramas del medio los harán disciplinadamente trabajadores norcoreanos, es decir si hay algunos bussines con la mano de obra.
