Por qué esta perfecto que las islas Malvinas pertenezcan a los ingleses  

El autor sostiene que es perfecto que las Islas Malvinas sean británicas, argumentando que si fueran argentinas estarían en la ruina. Critica a Argentina por perder territorios y vivir en desorden, mostrando las Malvinas como ejemplo de progreso bajo el Reino Unido. Concluye que Argentina debería ceder poder y que sus ciudadanos busquen futuro en países desarrollados.