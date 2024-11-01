edición general
Por qué esta perfecto que las islas Malvinas pertenezcan a los ingleses  

El autor sostiene que es perfecto que las Islas Malvinas sean británicas, argumentando que si fueran argentinas estarían en la ruina. Critica a Argentina por perder territorios y vivir en desorden, mostrando las Malvinas como ejemplo de progreso bajo el Reino Unido. Concluye que Argentina debería ceder poder y que sus ciudadanos busquen futuro en países desarrollados.

Pertinax #1 Pertinax *
Si yo fuera malvinense, no tendría absolutame ninguna duda. Sin acritud, pero ninguna duda.
Rorschach_ #2 Rorschach_
'Por qué esta perfecto ...'

Otro imbécil que se apunta a la estupidez de cambiar el verbo estar por el ser.
ccguy #4 ccguy
#2 otro comentario, otra basura tóxica. Te diría que estás o fire pero es tu normalidad.
Jakeukalane #3 Jakeukalane
#0 añadido icono de vídeo
