Polonia estudia la compra de A400M y A330 MRTT Plus Neo

Polonia evalúa adquirir diez A400M y cuatro A330 MRTT+ Neo para reforzar su capacidad aérea estratégica y lograr autonomía en reabastecimiento en vuelo

Free_palestine #1 Free_palestine
Buenísima noticia ya que de materializarse esta venta supondría una importante carga de trabajo para Sevilla (A400M) y para Getafe (A330MRTT) :hug:
