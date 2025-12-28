Polonia “dispuesta a defender la frontera occidental” con Alemania, dice el presidente (polaco)

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha declarado que su país sigue “dispuesto a defender la frontera occidental” con Alemania en un discurso que conmemora el aniversario de un levantamiento histórico contra el dominio alemán. Los comentarios de Nawrocki, que está alineado con la oposición de derecha de Polonia, provocaron una respuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, que forma parte de un gobierno más liberal y pro-Unión Europea. Él “aseguró” al presidente que “no hay ninguna amenaza en nuestra frontera occidental”