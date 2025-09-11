Polonia despliega 40.000 soldados en sus fronteras orientales antes del inicio de las maniobras militares de Rusia

Rusia y Bielorrusia comienzan en cuestión de horas unas maniobras militares a gran escala que llegan en la misma semana en que al menos 19 drones y misiles rusos han traspasado el espacio aéreo de Polonia, lo que para las autoridades de este país es el aviso más serio de un posible conflicto desde el inicio de la II Guerra Mundial. Y en respuesta a esos ejercicios, Polonia ha desplegado a 40.000 soldados en sus fronteras orientales, principalmente en los 400 kilómetros que comparte con Bielorrusia