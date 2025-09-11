edición general
Polonia despliega 40.000 soldados en sus fronteras orientales antes del inicio de las maniobras militares de Rusia

Polonia despliega 40.000 soldados en sus fronteras orientales antes del inicio de las maniobras militares de Rusia

Rusia y Bielorrusia comienzan en cuestión de horas unas maniobras militares a gran escala que llegan en la misma semana en que al menos 19 drones y misiles rusos han traspasado el espacio aéreo de Polonia, lo que para las autoridades de este país es el aviso más serio de un posible conflicto desde el inicio de la II Guerra Mundial. Y en respuesta a esos ejercicios, Polonia ha desplegado a 40.000 soldados en sus fronteras orientales, principalmente en los 400 kilómetros que comparte con Bielorrusia

#1 NO86
Un soldado cada 10 metros :troll:
2 K 35
LinternaGorri #9 LinternaGorri
#1 supongo que harán turnos
0 K 14
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Comprensible, viendo lo visto y que el ruso embuste más que bebé chupitos de vodka...
1 K 19
Supercinexin #3 Supercinexin
Los dirigentes polacos y rusos son gent de pau. Seguro que la alta diplomacia evita un enfrentamiento armado y mañana ni nos despertamos en la Tercera Guerra Mundial ni nada :troll:
0 K 16
gelatti #6 gelatti
En términos informáticos qué sería esto? Un penetration test? Un disaster recovery test? Un penny test? UAT?
0 K 15
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Otra vez Polonia.
0 K 12
pitercio #8 pitercio
Están deseando pillar cacho ukranio.
0 K 12
eltxoa #2 eltxoa
¿Planea Polonia invadir bielorrusia? :troll:
0 K 11
LinternaGorri #10 LinternaGorri
#2 no creo qur lo decudan ellos... Planea Trump que Polonia invada Bielorrusia?
0 K 14
Andreham #11 Andreham
Paripe para mover dinerito y que no se hable de cosas polacas.
0 K 8

