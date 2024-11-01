edición general
15 meneos
14 clics

Policía de Trinidad investiga asesinato de dos trinitenses en último ataque de EE.UU. en el Caribe

La Policía de Trinidad y Tobago investiga el posible asesinado de dos ciudadanos trinitenses, quienes habrían sido parte de la última embarcación atacada con misiles por Estados Unidos en el mar Caribe. Uno de los supuestos fallecidos está identificado como Chad Joseph de 26 años, quien era pescador y según versiones de algunos conocidos que se comunicaron con sus familiares, confirmaron que el joven se encontraba en el barco. El otro ciudadano asesinado también era pescador y habitante de Las Cuevas, conocido como Samaroo.

| etiquetas: policía , trinidad , investiga , asesinato , trinitenses , ataque , eeuu , caribe
13 2 0 K 99 actualidad
5 comentarios
13 2 0 K 99 actualidad
Harkon #1 Harkon
Están matando pescadores en aguas internacionales y aquí no ha pasado nada colega
5 K 60
security_incident #5 security_incident
#1 Qué va a pasar? Otra cosa sería si establecieran unos límites y avisaran con anterioridad qué tipo de barcos tienen prohibido pasar y además les avisarán por radio hasta tres veces para que cambien de rumbo y todo ello bajo la más estricta legalidad internacional para cumplir con las disposiciones de la La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio que establece la obligación de los Estados de hacer todo lo posible para prevenir un Genocidio. En ese caso sería un escándalo y sí pasaría algo, empezando por designarlos como Organización Terrorista.
0 K 17
Asnaeb #2 Asnaeb
La policía del mundo siendo parte, policía y juez, larga vida al zanahorio que está diluyendo el poder duro y blando de los yuesei.
0 K 11
platypu #3 platypu
Si lo dice venezuela sera verdad. Ni una sola fuente

Venezuela denunció este jueves que las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en el mar Caribe “asesinaron extrajudicialmente a humildes ciudadanos” de Trinidad y Tobago en uno de sus recientes ataques contra supuestas lanchas del narcotráfico.
0 K 6
Malinke #4 Malinke
#3 ya EEUU como los detuvo y los interrogó, hizo un juicio rápido, los condenó a muerte y llevó a cabo la ejecución, va a dar las explicaciones pues lo dejó todo documentado: con los nombres de las personas detenidas, las pruebas, las declaraciones de las fuerzas de EEUU que llevaron a cabo las detenciones, las personas integrantes de la justicia que los condenó, y dejar mal a Venezuela.
1 K 15

menéame