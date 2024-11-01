Policía de Trinidad investiga asesinato de dos trinitenses en último ataque de EE.UU. en el Caribe

La Policía de Trinidad y Tobago investiga el posible asesinado de dos ciudadanos trinitenses, quienes habrían sido parte de la última embarcación atacada con misiles por Estados Unidos en el mar Caribe. Uno de los supuestos fallecidos está identificado como Chad Joseph de 26 años, quien era pescador y según versiones de algunos conocidos que se comunicaron con sus familiares, confirmaron que el joven se encontraba en el barco. El otro ciudadano asesinado también era pescador y habitante de Las Cuevas, conocido como Samaroo.