La policía tailandesa irrumpe en una escuela ilegal dirigida por una pareja iraní, con 89 niños israelíes matriculados [ENG]

La policía tailandesa allanó el viernes una escuela ilegal en la isla de Ko Pha Ngan, donde encontraron a 89 niños israelíes matriculados en el centro sin licencia. Según el Bangkok Post, la escuela era administrada por una pareja iraní y una mujer local; los tres fueron arrestados y acusados. Según el informe, la escuela infantil Arki, ubicada en la popular isla turística, tenía licencia para atender a 18 niños de entre dos y cinco años. Sin embargo, tenía matriculados a 89 niños israelíes de entre dos y doce años. Se desconoce si también ...