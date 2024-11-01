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La policía tailandesa irrumpe en una escuela ilegal dirigida por una pareja iraní, con 89 niños israelíes matriculados [ENG]

La policía tailandesa allanó el viernes una escuela ilegal en la isla de Ko Pha Ngan, donde encontraron a 89 niños israelíes matriculados en el centro sin licencia. Según el Bangkok Post, la escuela era administrada por una pareja iraní y una mujer local; los tres fueron arrestados y acusados. Según el informe, la escuela infantil Arki, ubicada en la popular isla turística, tenía licencia para atender a 18 niños de entre dos y cinco años. Sin embargo, tenía matriculados a 89 niños israelíes de entre dos y doce años. Se desconoce si también ...

| etiquetas: policía tailandesa , escuela ilegal , pareja iraní , niños israelíes
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6 comentarios
5 2 0 K 67 actualidad
wata #2 wata
Iranies educando a israelíes? Que cosas más raras pasan en el mundo!
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Lo de la relación Tailandia-Israel es para un libro
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Cuñado #3 Cuñado
Huele a Lev Tahor...
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#4 perej
¿Escapan de su país para no sufrir la guerra?
Vaya noticia extraña.
40 trabajadores para 89 alumnos...
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Destrozo #1 Destrozo
Mejor educados que en Israel, sin duda
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mikhailkalinin #6 mikhailkalinin *
#1 A ver, siervo de los traficantes de armas y de gratis, lee a #_3

Lo tuyo se pasa de cuñado a la categoría de minion de criminales. Hasta cuñado, que me tiene ignorado, te corrige.
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menéame